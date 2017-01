Rybářům na Carp show Moravia představili i nové zátěže z betonu

Břeclav – V hlavní město kaprařů se na den proměnila Břeclav. V tamním domě kultury se v sobotu konal jedenáctý ročník veletrhu Carp show Moravia. Zamířily na něj stovky lidí.

Místnosti břeclavské Delty zaplnily stánky s nabídkou různých návnad, rybářských potřeb, nástrah či s oblečením vhodným pro rybáře.

Při zahájení rybářské sezony se každoročně v okresním městě setkává více než pět stovek rybářů z Čech, Moravy, Slovenska i Rakouska. Jeden z hlavních pořadatelů Petr Tydlačka však očekává, že by se časem mohla návštěvnost dostat až na tisícovku. „Ta návštěvnost pořád roste a věřím, že se k té tisícovce velmi brzy propracujeme. Už teď je tady kolem sedmi set lidí," říká pár hodin po zahájení akce.

Před lety začínal s myšlenkou, že bude Carp show Moravia pokaždé v jiném městě. „Odstartovali jsme to v Břeclavi, kde byla účast služná, a následující rok jsme zavítali do Jesenice u Prahy. Tam to bylo ale slabé. Takže jsme se nakonec po různých poradách rozhodli, že zůstaneme tady. Je to město, které je dopravním uzlem. Přístupné jak díky železnici, tak díky dálnici," jmenuje výhody pořadatel.

Jeho slova potvrzují hloučky nadšenců, kteří si se zájmem prohlíží nabízené zboží. „Letos byl opravdu obrovský zájem ze strany vystavovatelů. Je tady k vidění více jak sto značek," uvádí Tydlačka.

Nechybí ani doprovodný program s několika přednáškami, a to i pro děti. „Líbí se mi, že dětem vysvětlují například o základních typech lovu. Navíc jde vidět, že je to opravdu baví," pozoruje skupinku dětí naslouchajících slovům odborníků návštěvnice Radka Polášková. Slova se ujímá zrovna Marian Mokryš. „Jestlipak víte, kdy je dobré použít tuto návnadu," obrací se Mokryš k malým divákům. Ti s ním hned spolupracují. Někteří si dokonce domů odnáší dárek za správnou odpověď.

Dospělým přednáší například Tomáš Blažek na téma Lov trofejních kaprů, dále Lukáš Krása či Šárka Kaucká. „Máme tady i hosty, kteří představují úplně nový projekt – rybářské zátěže, které nejsou vyrobené z olova, ale z betonu," prozrazuje hlavní organizátor.

I několik hodin po zahájení přichází neustále noví lidé. Rybářská sezona je za dveřmi.