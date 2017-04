Rybáři vylovili z rybníka v Ivanovicích na Hané deset tun mrtvých ryb

Ivanovice na Hané /FOTOGALERIE/ – Už ve čtvrtek pozorovali pohořeličtí rybáři, kterým patří rybník za Ivanovicemi na Hané směrem na Drysice, že se tamní násada chová nestandardně. „Připravovali jsme ho na výlov a připadalo nám, že ryby nejsou v pořádku," sdělil ředitel Rybníkářství Pohořelice Roman Osička. V pátek už z nádrže vytáhli desítky metráků mrtvých kusů.

Příčina úhynu je zatím neznámá. Osička si myslí, že do rybníka něco uniklo z povrchových vod. „Nechci nikoho obviňovat, dokud nebudou známé výsledky. Ale víme, že zemědělci něčím v uplynulých dnech ošetřovali pole. Samozřejmě ale mohlo něco do přítokové vody uniknout i z čističky," poznamenal Osička.

Zřejmě ale ne z ivanovické, jak řekl starosta města Vlastislav Drobílek. „Odpadní voda z ní teče do Hané, ne do rybníka. Co jsem se ale na místě bavil s rybáři, vypadá to na intoxikaci," uvedl Drobílek.

Osičkovo podezření zatím hasiči, kteří z nádrže v pátek ráno odebrali vzorky, nepotvrdili. „Naše tišnovská laboratoř už nicméně pracuje s předběžnými výsledky, které však zatím není možné zveřejnit. Až příští týden," sdělil mluvčí krajských hasičů Filip Venclovský.

Rybáři z nádrže vylovily mrtvé násadové kapry, tolstolobiky, sumce nebo candáty. „Osobně si nepamatuji, že bychom někdy takový případ řešili," dodal ředitel podniku.

Neuhynuly však všechny ryby. Ty, které zůstaly, zkusí rybáři vysadit. „Těžko ale říct, jestli se chytí," krčil rameny Osička.

Případem se kromě hasičů zabývají také policisté. Podle mluvčí Alice Musilové budou dělat expertízu a hledat viníka. „Bude to na dlouho," konstatovala Musilová s tím, že uhynulo deset tun ryb a škoda přesáhla milion korun.

Zatím je ale předčasné hovořit o tom, co hrozí viníkovi. „Záležet bude na právní kvalifikaci," doplnila.

Poslední podobně rozsáhlý úhyn se na Vyškovsku řešil před dvěma lety v Nemochovicích. Viníkem bylo Agrodružstvo Morkovice na Kroměřížsku, které na farmě v Nítkovicích vypustilo do Litenčického potoka litry močůvky. Ta dotekla do nemochovické nádrže, kde zabila přes pět set kilo ryb.