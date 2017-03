Sběr medvědího česneku? Ideální doba. Záměna s konvalinkou ale může být smrtelná

Jižní Morava – Jako by se mu nechtělo, ale přesto si hledá cestu za sluncem. A lidé za ním. Medvědí česnek se v posledních dnech objevil na několika místech jižní Moravy. Ve srovnání s minulými léty o poznání později.

V Břeclavi už lze pomalu vyrazit na sběr medvědího česneku.Foto: Deník / Ivánek Lukáš

Martin Václavík z hnutí Brontosaurus to přisuzuje výjimečně chladné zimě. „Teplota půdy má na růst velký vliv. Předchozí zimy byly extrémně slabé,“ připomněl Václavík.

Podle vyškovského botanika Jana Buřivala je pro sběr medvědího česneku ideální doba. „Květy sice rostlina nasadí až zhruba v polovině dubna, ale lístky, které nás zajímají, už rostou,“ uvedl Buřival.

Dodal, že na Vyškovsku rostlinu lidé najdou například v údolí Hané nebo v Rakoveckém údolí. „To je ale chráněné území, takže je tam zakázané chodit mimo cesty,“ upozornil.

Co je medvědí česnek

• Léčivá bylina, která může vyrůst až do výšky několika desítek centimetrů.

• Najít ji lze ve vlhčích a spíš stinných místech, kde dokáže vytvořit „zelené koberce".

• Vyskytuje se nejčastěji v lužních a listnatých lesích, kolem potoků, na úpatích svahů.

• Mnozí jej dávají do pomazánek, salátů, polévek, másla nebo ho upravují na způsob špenátu. Nejlepší je přisypat ho nakrájený do hotového jídla.



Zdroj: medvedi-cesnek.cz

On sám je příznivec hlavně čerstvého medvědího česneku, kterým si rád posype třeba namazaný chleba. Zkoušel ho i sušit nebo vyrábět tinkturu. „To ale nebylo ono,“ vzpomněl Buřival s tím, že jíst se dají i listy v době, kdy česnek nasadí květy. „Možná jsou jen trochu ostřejší,“ dodal.

Medvědí česnek budí mezi lidmi značný zájem. Na místa, kde roste, si pro něj podle odhadů chodí stovky až tisíce sběračů.

Pro zelené lístky se ohýbá například Břeclavanka Nikola Fikrová. „Loni mi to nevyšlo, tak se chystáme letos. Těšíme se na domácí pesto a část si určitě nasušíme a zamrazíme,“ řekla žena.

Václavík vyzdvihl jeho zdravotní přínos, současně však upozornil na riziko. Bylina se velmi podobá listům jedovaté konvalinky. „Když si je nasekáte na chleba, nemusíte to ani přežít,“ podotkl Václavík.

Sociolog: Rostlinou si medvěd čistí tělo po zimě, tvrdí Rumuni

Drnovice – Když se medvěd probudí ze zimního spánku, má strašný hlad. A tak se vydá na medvědí česnek. Tím, že ho pak vydáví, detoxikuje své tělo. „Podle toho si vysvětlují název rostliny Rumuni,“ říká sociolog Pavel Klvač z Drnovic na Vyškovsku. Poprvé se s touto léčivou bylinou seznámil v roce 1996 právě v Rumunsku.

Proč je medvědí česnek tak populární?

Ještě asi před šesti lety o něj nikdo nestál. Pak se začal objevovat v různých pořadech a časopisech o vaření. Hodně lidí se mě ptá, kde ho najdou. Místa prozradit nechci. Lokalit na Vyškovsku je málo a lidé by je mohli drancovat.

Jak se k medvědímu česneku snadno dostat?

Kamarád si ho pěstuje doma. Stačí vlhké a stinné místo na zahradě.

A kde lze sehnat cibulky?

Lidé je běžně koupí třeba v Maďarsku. Tam je medvědí česnek ohromně populární, věnují mu i festivaly.