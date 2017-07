Silnice i miliony zůstávají zablokované. Věstonice mají poslední šanci na dotaci

Dolní Věstonice, Pavlov – Silnice u Dolních Věstonic zůstává uzavřená. Obec na dotaci na zpevnění tamního svahu opět nedosáhla. Zbývá jen jeden pokus.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Opět s nepořízenou se vrátila starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová ze schůzky na ministerstvu životního prostředí. V Praze jednala o penězích na zpevnění svahu, který je nad i pod silnicí vedoucí do Pavlova.

Cesta je uzavřená od roku 2014, kdy region postihly přívalové deště. Obec a ministerstvo však už popáté marně hledaly shodu nad projektem. Desítky milionů tak zůstávají zablokované. „Dřívější podmínky jsme splnili. Ministerstvo nám nyní dalo nové, které jsou jiné než ty, které stanovilo v lednu,“ sdělila Rajchlová.

Potřeba je zpracování nové projektové dokumentace na stavební povolení. Obec podle Rajchlové musí vybrat novou firmu, která se přípravných prací chopí. „Problém je v tom, že po nás chtějí takové stavebně technické řešení, pod které se odborníci nechtějí podepsat,“ posteskla si starostka.

Novou žádost musí obec podat nejpozději do konce září. Jde přitom o poslední šanci. „Aby mohlo dojít k registraci ze strany ministerstva do konce letošního října. Tento termín je konečný,“ uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Náklady na opravy činí 77 milionů korun. Dolnověstoničtí žádají ministerstvo asi o 41 milionů, zbytek má doplatit Jihomoravský kraj.

Řidiči kvůli objížďce nyní najedou asi sedmkrát více než normálně. Problémy to působí i tamním podnikatelům. „Kvůli úbytku klientely nám vzniká škoda ročně zhruba tři sta tisíc korun a navyšuje se. Co rok, to méně lidí,“ posteskla si Blanka Langrová.

Ta v Dolních Věstonicích provozuje penzion a kemp, který leží u uzavřené cesty. „Otáčejí se tady kamiony, náklaďáky, osobní auta i cyklisté. Jsme jako informační centrum,“ řekla žena.

Starostka Rajchlová vytvořila petici za otevření silnice mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Podepsalo ji více než 360 lidí. „Předala jsem ji na podatelně ministerstva životního prostředí,“ potvrdila.

Ministerstvo tvrdí, že pokud obec splní termíny pro podání žádosti, může být problémový svah zpevněný ještě do konce letošního roku.