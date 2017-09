Šitbořice se protřídily až do finále ekologické soutěže, Vítěze určí hlasování

Břeclav /FOTOGALERIE/ - Po sedmačtyřiceti dnech a dvaceti tisících ujetých kilometrech se vrátili zpátky do rodné Břeclavi. Cestovatelé Jaromír Toncr a Adam Stohanzl projeli s třicet let starým BMW celkem patnáct států napříč východní Evropou a částí Asie. Až k hranicím Číny. „Největším zážitkem pro nás byla určitě krásná příroda. Vyzdvihl bych zejména Pamírské hory a Pekelnou bránu v Turkmenistánu, to byly opravdu neuvěřitelné zážitky,“ ohlíží se Stohanzl.