Skvělé chvíle, děti jsou šťastné, říká šéfka slavících N.C.O.D.

Břeclav /FOTOGALERIE/ – Na prstech má vytetováno: L.O.V.E. Láska. „Je to láska k tanci a životu…," vysvětluje jednatřicetiletá Lenka Žůrková ve chvíli, kdy sedí před objektivem fotografa Břeclavského deníku Rovnost.

Mladá žena je zakladatelkou a šéfkou břeclavské taneční skupiny N.C.O.D., která v sobotu slavila páté narozeniny. K jubileu vznikl více než hodinový program, na který lidé přišli do kulturního domu Delta. „Pět let je pro mě velkým důvodem slavit. Je to úspěch. Skupinu se podařilo vybudovat z ničeho a ještě ve velké konkurenci, kterou ve městě máme," pochvalovala si Žůrková.

Když N.C.O.D. začínalo, jeho barvy reprezentovala přibližně padesátka tanečníků. Jeho zakladatelce se společně s kolegy podařilo zvýšit jejich počet pětinásobně. „Přála jsem si, aby se nám dařilo, ale nečekala jsem, že to bude až tak. Děti jsou šťastné, prožívám s nimi krásné chvíle. Je to úžasné. Panují u nás skvělé vztahy. Vytvořili jsme spíše rodinu než strukturu o žácích a učitelích," líčí Žůrková.

S tancováním začala ve dvanácti letech. Pohyby pilovala ve skupině Yamaha, vystudovala podnikatelskou školu a nakonec založila vlastní studio. „Tanec pro mě znamená všechno. Neumím si představit, že bych dělala něco jiného. Třeba seděla v kanceláři a řešila administrativu," kroutí Žůrková hlavou.

S kolegy lektory vyráží kromě Břeclavi také do okolních vsí. I proto je podle ní N.C.O.D. tak početné. Kromě vedení skupiny se jednatřicetiletá žena věnuje především rodině: půlročním dvojčatům a příteli.

Kromě nich jí radost udělal i sobotní program. Bylo plno.