Slabiny jsou v dopravě a službách, tvrdí ředitel Dlouhý o Břeclavi

Břeclav /ROZHOVOR/ – Břeclav jen těžko snese srovnání s Mikulovem či Valticemi. Je o tom přesvědčený ředitel městského muzea a galerie Petr Dlouhý. „Mají nesrovnatelné množství památek, které turisté mohou navštívit,“ říká v rozhovoru pro Nový život. „Vzhledem k tomu, že jsme v Lednicko-valtickém areálu, turistický potenciál Břeclavi je větší, než v současnosti využíváme. Ročně navštíví informační centrum šestnáct tisíc lidí, myslím, že bychom na tom mohli být lépe,“ tvrdí Dlouhý.

Ředitel břeclavského muzea a galerie Petr Dlouhý.Foto: Deník/Adam Pavelka

Jak je v současné době potenciál Břeclavi využitý ?

Chybí ubytovací kapacity a mohly by zde být lepší služby, ať už v podobě restaurací nebo půjčoven kol. Vzhledem k tomu, že Lednice i Valtice jsou přeplněné.



Může konkurovat Břeclav Valticím nebo Mikulovu?

To je věčná otázka, všichni rádi srovnávají Břeclav s Lednicí nebo Mikulovem. Z mého pohledu je situace nesrovnatelná. Mikulov i Lednice a Valtice mají nesrovnatelné větší množství památek, které turisté mohou navštívit. My musíme těžit z toho, že jsme součástí této oblasti.



Proč by měli turisté jezdit do Břeclavi?

Máme zde několik zajímavostí. Například je to poštorenský nebo břeclavský kostel a vyhlídku ze zámecké věže. Břeclav je rovněž dobrý počátek cesty do vzdálenějších destinací, jako jsou právě Lednice, Valtice a Mikulov.

Myslíte si, že nový turistický webový portál přiláká návštěvníky?

Doufám. V současné situaci pokud něco sami neuděláme, tak více turistů nepřijede. Webový portál vnímám jako první krok, ale k celé věci bychom měli přistupovat komplexně.



Kdy by podle vás mohl web fungovat?

Předběžné spuštění je naplánováno na podzim tohoto roku s tím, že určitou dobu se web bude testovat. Ostrý provoz je předpokládán na začátku roku 2018.



V čem má město Břeclav největší slabiny?

Největší slabiny vnímám určitě v dopravě a myslím si, že máme rezervy především ve výše zmiňovaných službách. Turisté se chtějí dobře najíst, napít a ubytovat, zde máme slabiny.



Zaspala Břeclav v propagaci turistického ruchu?

Myslím si, že jsme nezaspali v propagaci, samozřejmě vždycky jde udělat víc. Oproti Mikulovu a Valticím musíme zvolit jinou formu propagace, protože nemáme tak výrazné památky.



ADAM PAVELKA