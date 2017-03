Slezáka stihl osud bobové dráhy. Jako starosta Němčiček skončil

Němčičky – Rozebraná bobová dráha a řada sporů. I to zůstane po dnes již bývalém starostovi Němčiček na Břeclavsku Petru Slezákovi. Občanský demokrat se rozhodl z čela obce po více než deseti letech odstoupit. Kvůli čemu a zda opravdu dobrovolně, na tom se neshodují ani Němčičtí.

Volba nového prvního muže obce původně nebyla součástí programu středečního zastupitelstva. Jak ale řekl Deníku Rovnost opoziční zastupitel za nezávislé Tomáš Stávek, o Slezákově odvolání jednala opozice s koalicí už od prosince. „Mateřská strana Slezáka dlouhodobě kryla, ale teď už ty problémy asi byly neúnosné,“ uvedl Stávek. Podle informací redakce se opozice chystá na Slezáka podat trestní oznámení.

Dobře informovaný zdroj tvrdí, že neměl problémy jenom s tamní bobovou dráhou, s jejíž stavbou je spojený. Namísto přílivu turistů je ale kvůli ekonomickým potížím a sporům dlouhodobě mimo provoz a chátrá. Její části navíc odvezli exekutoři. „V obci řešil věci arogantním způsobem. Například nezaplatil fakturu z roku 2012, penále už činily sto padesát tisíc korun. Obec to už uhradila, ale on to zakrýval a nedal do hospodaření,“ sdělil zdroj, který je Deníku Rovnost dobře známý.

Podle Stávka vykonával Slezák svou funkci dlouhodobě špatně. „Nedělal věci, které mu uložilo zastupitelstvo. Zdlouhavě řešil kolaudace i rekonstrukce. Bylo toho víc,“ přiznal Stávek.

Podle zjištění Deníku Rovnost má navíc Slezák trable s exekutory. Celkem dluží asi deset milionů korun. Na důvod svého odchodu reagoval stroze. „Rezignoval jsem z osobních a rodinných důvodů. Rozhodl jsem se sám,“ uvedl dnes již exstarosta a dřívější velká naděje ODS.

Vedením obce zastupitelé pověřili dosavadního předsedu kontrolního výboru Filipa Stávka. „Spadl jsem do rozjetého rychlíku. Se vším se teď srovnávám,“ reagoval osmatřicetiletý člen ODS s tím, že s aklimatizací mu pomáhá i Slezák. Ten dál zůstává zastupitelem.

Se zvolením Stávka vyjádřila souhlas také opozice. „Byli jsme pro, protože tomu předcházely schůzky už od prosince. Chtěli jsme, aby se zamezilo problémům, které na úřadě nyní jsou,“ sdělil opozičník Tomáš Stávek.

Ten věří, že se nyní zlepší i komunikace vedení obce se zastupiteli. „Jako opoziční zastupitel jsem přišel na zastupitelstvo s tím, že se tam bude projednávat prodej pozemku, ale nevěděl jsem jakého ani kde,“ kritizoval zástupce nezávislých.

Nový starosta je zastupitelem první volební období. Někteří obyvatelé obce se i proto obávají, zda za nitky nebudou dál tahat jiní.

