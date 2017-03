Smělé plány. Obce chtějí mít rybník i domov pro důchodce

Jižní Morava – Plánování jako retro vzpomínka na socialismus? Kdepak. Mnohé obce na jižní Moravě si i dnes připravují strategické plány na léta dopředu. Co je pro obec nejdůležitější, často vychází přímo z ankety, kterou vyplňují obyvatelé daného místa.

Tak je tomu i v Hustopečích na Břeclavsku, kde nový strategický plán připravují pro schválení na dubnové zasedání zastupitelstva. „Anketa byla v papírové podobě, dostala se do každé domácnosti, ale také do firem a provozoven. Lidé hlavně chtěli zlepšení v oblasti sociálního bydlení pro důchodce," sdělila hustopečská starostka Hana Potměšilová. Město v plánu dále řeší například dopravu, rozvoj sportu a kultury, vinařství a sociální oblast.

Názory Hustopečských se pochopitelně různí. „Ve městě máme všechno, co člověk k životu potřebuje. Jen budu rád, když se podaří dokončit ty záměry, které jsou v plánu. Ať už je to nový stadion či kulturní středisko v budově kina. To je možná to, co mi tady trochu chybí. Nějaký moderní sál pro divadla či přednášky," uvedl například Petr Okrajek.

V Želeticích na Hodonínsku si naplánovalo vedení nový rybník, který by vznikl nedaleko za obcí. Kdysi tam bývaly průtočné rybníky na Trkmance, ty však zmizely. „Jedním z hlavních důvodů je udržení vody v krajině. Asi to nebude vyloženě místo na koupání, rybník by ale mohli využít rybáři," popsal želetický starosta Pavel Planeta. Obec na dokumentaci spolupracuje s pozemkovým úřadem. S pracemi by se v ideálním případě mohlo začít v příštím roce.

Podle svého plánu jede i Podmolí na Znojemsku, obec s asi dvěma sty obyvateli. „V souladu se strategickým plánem zpracováváme i nový územní plán. Ten by měl být hotový do konce letošního června," přiblížil podmolský starosta František Škrabana.

Obce ze zákona nejsou povinné plány připravovat. Ministerstvo pro místní rozvoj ale obecní plánování podporuje. Provozuje i webovou aplikaci ObecPRO, v níž lze plány sestavit. „Významným přínosem je spolupráce samosprávy, místních podnikatelů, neziskových organizací, obyvatel a tak dále. Rozvojové dokumenty také představují připravenost k podání dotačních žádostí," podotkla mluvčí ministerstva Veronika Vároši.