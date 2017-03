Sociální byty? Hustopečští uvažují o prostorách polikliniky

Břeclavsko – Poptávka je stále obrovská a vysoko převyšuje nabídku. Tak shrnul vedoucí sociálního odboru v Hustopečích Tomáš Laz problém sociálních bytů ve městě. „Máme jen penzion a šest startovacích bytů. Nic víc," zmínil Laz. Aspoň částečné řešení se do budoucna nabízí. Radnice uvažuje o bydlení v suterénu polikliniky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Městské prostory dosud sloužily mimo jiné pro rehabilitační ambulanci. Ta se má přesunout do vedlejší budovy nemocnice. Jihomoravský kraj, pod který zdravotnické zařízení spadá, totiž ještě letos plánuje přestavbu bývalé jednotky intenzivní péče na ambulance určené právě k rehabilitaci. „Z tohoto důvodu vznikla pracovní skupina, která měla za úkol hledat možnosti budoucího využití suterénu v poliklinice. Jako návrh padly právě sociální byty,“ připomněla hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Řeč je předběžně o čtyřech bytových jednotkách. „Zatím je vše v zárodku. Teď je to na architektech, kteří posoudí, zda je vůbec možné tyto původně nebytové prostory přestavět. Zjišťujeme také, o jaké dotace si můžeme zažádat,“ podotkla starostka s tím, že plánují i stavbu nového sociálního domu v Žižkově ulici.

Se sociálními byty počítají do budoucna i v Břeclavi. Město je plánovalo postavit v bývalé ubytovně patřící hasičům. Přestavbu vyčíslili zhruba na dvacet milionů korun. Jednání o vzniku přibližně dvaceti bytů se však zatím neposunulo dál. „Usilujeme o to už zhruba šest let. Na konci minulého roku jsme ale zjistili, že tamní pozemky mají podle nového a přesnějšího digitálního vyčíslení trochu jiné rozměry,“ popsal aktuální stav jednání místostarosta okresního města Jaroslav Válka.

V současnosti radnice čeká nejen na přesná čísla, ale rovněž zjišťuje dotační možnosti. „Navíc potřebujeme znát všechny podmínky a souvislosti spojené s legislativou,“ doplnil Válka.

Jako velký přínos sociální byty vidí ředitel břeclavské charity Josef Gajdoš. „Už jsme přemýšleli, že bychom za několik let něco takového zaplatili třeba z tříkrálové sbírky. Sociální služba totiž potřebuje tři stupně. Noclehárnu, denní centrum či azylový dům a byty,“ sdělil před časem Gajdoš.

Břeclav se zhruba pětadvaceti tisíci obyvatel žádné sociální byty zatím nemá.