Stavební rozmach? V Mikulově mohou vzniknout stovky nových bytů

Mikulov – O tisíc domácností by se do deseti let mohl rozšířit Mikulov. Umožňuje to územní plán a hlavně záměry developerů. Zájem o nové byty a domy je navzdory vysokým cenám.

Ilustrace bydlení a stavby bytových domů.Foto: Deník / Divíšek Martin

„Mohlo by přibýt dva až tři tisíce nových obyvatel. Tím bychom se dostali mezi města s více než deseti tisíci lidmi. To by nás posunulo i do jiné kategorie pro rozpočtové určení daní a umožnilo další rozvoj města,“ řekl mikulovský starosta Rostislav Koštial. V současné době tam vznikají desítky nových bytů a domů. A další jsou v plánu. Před měsícem začala výstavba v lokalitě Pod Novou. První fáze se týká třiadvaceti rodinných domů. „Dál se lokalita rozšíří podle zájmu lidí. Může tam být sto rodinných domů a sto až dvě stě bytů,“ sdělil realitní makléř Robert Schmidt. Před letními prázdninami začala zase výstavba druhé etapy Pálavské aleje v lokalitě Kasárna. Soukromá stavební společnost tam plánuje postavit 59 řadových bytových domů a osm individuálních rodinných domů. V dalších etapách se počítá i s domem pro důchodce, apartmány k pronájmu či s řadou vinných sklepů. „Celkově by v tomto území podle mých informací mělo stát kolem šesti set bytových jednotek. Do deseti let nám vyroste další mikulovská čtvrť,“ zmínil starosta. ČTĚTE TAKÉ: Burčák a víno lákají na jižní Moravu tisíce lidí. Dvě vinobraní nabízí i novinky Před časem začala také výstavba šestatřiceti bytů v ulici Republikánské obrany naproti centra pro penzisty. „Budou zaměřené spíše pro starší lidi. Budou tam nejlevnější byty,“ nastínil Schmidt.

Cena za 2+kk se pohybuje okolo dvou a půl milionu korun. V Mikulově je v současné době podle Schmidta cena bytů pravděpodobně nejvyšší v okrese Břeclav. „V centru města stojí jeden metr čtvereční asi padesát tisíc korun,“ vyčíslil Schmidt. I přesto jsou lidé za ně ochotní utratit peníze. Zájem o tamní bydlení mají obyvatelé z Mikulova, z Brna i vzdálenějších koutů republiky. „Už teď je Mikulov dvojkou za Českým Krumlovem a má potenciál ho přerůst. Všude se snažíme, aby lidé viděli z okna dominanty Mikulova,“ nastínil Schmidt. Město pod Pálavou je jako místo k bydlení zajímavé například pro Zuzanu Buchtovou z Velkých Pavlovic. „Dokážu si představit, že bych se do Mikulova přestěhovala. Jeví se mi jako kouzelné a především atraktivní místo, kde bych měla pocit domova, protože pocházím z vinařské oblasti. A také z důvodu blízkého dosahu Rakouska, kde je v dnešní době stále výhodné pracovat,“ myslí si mladá žena. Zcela ji neodradily ani vyšší ceny. „U bytů na jižní Moravě stoupají stále a není to už nic levného. Každopádně preferuji vlastní dům před bytem,“ má jasno Buchtová. Do Mikulova se vrátil boom v podobě výstavby domů a bytů po několika letech. „Příprava trvá čtyři až pět let. Jsou tu majetkové problémy, různá povolení… Dneska, kdyby si někdo chtěl koupit pozemek v Mikulově, má stejný problém jako před lety. Navíc tam v současné době neseženete ani byt k pronájmu,“ zmínil Schmidt.

Autor: Michal Hrabal