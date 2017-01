Stížnosti na strážníky kvůli botičkám vedení Břeclavi odmítá

Břeclav – Bezpečná Břeclav? Když se po volbách v roce 2014 ujala vedení města koalice v čele s vítězným sdružením Pro Region, nový starosta Pavel Dominik si vyslechl: „Vyměň šéfa městské policie." Důvodem nebyla nespokojenost s prací strážníků, ale spíše politická praxe, kdy si nové vedení na klíčové posty dosazuje své lidi. Starosta Dominik tehdy odmítl. „Týkalo se to také dalších organizací. Nejsem ale přítelem toho, že se po změně garnitury mění také další pozice," zdůvodňoval.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

ROZHOVOR: Sypali se na mě kostlivci z minulých desetiletí, říká šéf strážníků Hrdlička

Šéfem strážníků je Stanislav Hrdlička, od jehož nástupu do funkce nyní uplynulo pět let. Podle ohlasu z koalice i opozice si za tu dobu mezi komunálními politiky vydobyl důvěru. „Jsem s jeho prací spokojený. Je to člověk na pravém místě. Někdy je možná jen příliš horlivý, má potřebu zajistit pro práci městské policie nejlepší podmínky. To ale v ekonomické rovině vytváří větší nároky na městský rozpočet. Nicméně nikdy si nevymýšlí nic zbytečného nebo extra nadstandardního," sdělil Dominik.

Za Hrdličkou stojí také například opoziční zastupitel Jakub Matuška ze sdružení Mladí a Neklidní. Podle něj dělá svou práci dobře. „Je to zkušený člověk, který ví, co dělá. Mám jen několik výhrad ke strategii. Třeba kamery se prezentují jako prevence kriminality, což podle mě tak úplně neplatí. Řeší to spíš až následky," reagoval Matuška.

Stížnosti lidí na strážníky se týkají především trestů za špatné parkování. Někteří lidé kvůli tomu žádají o shovívavější přístup hlídek. A reakce?

Starosta Dominik: „Ne."

Zastupitel Matuška: „Ne."

Velitel Hrdlička: „Ne."

„Toto jsou věci, které se musí řešit podle zákona. Je to nutné a dávat botičky k práci městské policie patří," poznamenal Matuška.

Z údajů minulého roku vyplývá, že botičku v Břeclavi dostává průměrně devět aut denně. Celkem jich bylo necelých tři tisíce tři sta.

Poslední průzkum zaměřený na pocit bezpečnosti se v Břeclavi konal před necelými dvěma lety. Zapojilo se do něj přibližně pět set lidí. „Názory se různily, ale většina respondentů hodnotila bezpečnost v Břeclavi jako průměrnou," poznamenal mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Za Hrdličkovy éry se ve městě rozjelo několik projektů. Část z nich cílí na lidi na hraně sociálního vyloučení. Patří mezi ně asistenti prevence kriminality nebo domovník. Pilotní záležitostí, která si vysloužila pozornost také v dalších místech České republiky, jsou S.O.S. hodinky. Slouží penzistům žijícím o samotě. V případě zdravotních problémů nebo bezpečnostního ohrožení mohou jejich prostřednictvím rychle přivolat pomoc.