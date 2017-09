Stloukačky másla zazpívají v Mikulově milovníkům sýrů

Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Praktické ukázky práce policie i představení jednotlivých složek. To mohli vidět lidé, kteří se přišli podívat v pátek dopoledne do areálu Lokomotivy Břeclav. Policisté tam měli až do jedné hodiny odpolední akci pod názvem Policistou na zkoušku. „Měli jsme ukázku kynologie i speciální pořádkové jednotky, ale nejatraktivnější byla zřejmě ukázka zásahové jednotky, která přiletěla vrtulníkem a na zem se její členové slaňovali,“ řekla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.