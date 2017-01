Stovky lidí se sešly na závěr roku v Tvrdonicích. U ohňostroje

Tvrdonice – Hudba z reproduktorů navodila atmosféru na silvestrovský podvečer na náměstí ve Tvrdonicích. „Zastupitelé nabízí lidem svařák či pomazánku," zmínila za organizátory Zdena Šlichtová. Výtěžek z prodeje občerstvení poputuje na charitativní účely.

S rodinou vyrazila na náměstí také Katarína Holešinská. „Chodíme sem každoročně. Vždycky to bývá ve stejný čas, takže už je to taková tradice. Je tady i pár stánků, kde se podává hlavně svařené víno na zahřátí. Takže se tady při něm sejdou přátelé, a to nejen místní. Jezdí sem lidé i z Kostic. I hodně lidí z Týnce chodí pěšky po silnici k nám. Většinou to bývá krásné," hodnotila Holešinská.

Ohňostroj ozářil nebe nad Tvrdonicemi už o půl osmé večer. To, že nemají klasický půlnoční ohňostroj, účastnice naopak přivítala. „O půlnoci už každý někde slaví v kruhu přátel a takto se může sejít více lidí. Je to fajn," doplnila žena.