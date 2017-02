Strážníci k pronájmu. Řešením pro malé obce může být výpomoc z měst

Jižní Morava – Do akvaparku v Uhřicích na Hodonínsku jezdí hodně lidí auty. A parkují, jak se jim zlíbí. Na vlastního strážníka, který by na řidiče dohlédl, není v obecním rozpočtu dost peněz. Radní tak sáhli po výpomoci z nedalekého Slavkova u Brna. „Nechali jsme si schválit dopravní značení, jenže lidé ho nerespektovali. Proto jsme uzavřeli smlouvu o využití slavkovské městské policie na dva měsíce," informoval starosta Petr Tihelka. I pro další malé jihomoravské obce je obecní policie příliš nákladná. Vyplatí se jim výpomoc z měst.

Ilustrační foto.Foto: archiv

Uhřičtí zastupitelé nyní řeší, zda smlouvu změnit na dobu neurčitou. Mít v záloze strážníky se podle starostových slov vyplatilo, situace se zlepšila. Pokud ze Slavkova nikdo nepřijede, nic to nestojí. Platí se totiž jen za výjezd, podrobnosti záleží na přestupku, který strážci pořádku řeší. Například že každá započatá hodina výjezdu odpovídá 250 korunám, vyrovnání doplňují ještě o náklady na provoz auta.



Smlouvu s okolními vesnicemi mají i strážníci z Moravského Krumlova na Znojemsku. Spolupráce začala už před několika lety. Týká se odchytu toulavých zvířat a měření rychlosti. „Další problémy, jako je třeba rušení nočního klidu nebo rvačky, neřešíme. Máme na starosti Vémyslice, Tulešice, Miroslavské Knínice, Rešice, Rybníky a nyní ještě Dobelice,“ vyjmenoval šéf moravskokrumlovských strážníků Rudolf Fráňa.



Má šest podřízených. Služby plánuje tak, aby hlídky zvládly kontrolovat Krumlov a zároveň vyjet na další místa regionu.



Břeclavští strážníci mají kromě okresního města na starosti také Lanžhot a Podivín. Tam vlastní městskou policii nemají. Spolupráce s těmito městy funguje už od roku 2003. „V Lanžhotě jsme čtyřikrát ve čtyřhodinových intervalech za měsíc, v Podivíně podle smlouvy čtyřikrát dvě hodiny do měsíce. Dřív než tam vyjedeme, zkontaktujeme se se starostou. Vždy nám řekne, na co se zaměřit,“ sdělil mluvčí břeclavských strážníků Zdeněk Novák. Do okolních měst jeho nadřízení vyšlou vždy dvoučlennou hlídku ve služebním autě.



Někteří obyvatelé práci strážníků oceňují. „Bojím se v noci chodit přes park. Není ani osvětlený. Městská policie je tu potřeba,“ řekla Pavla Kalousková ze Ždánic. Právě v tomto malém městě vznikl loni jeden z nejmladších sborů strážníků na Hodonínsku.