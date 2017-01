Střecha se pod sněhem propadla jako v České Třebové. Halu po sedmi letech opraví

Hodonín – Před sedmi lety tající sníh zdemoloval střechu sportovní haly v Hodoníně. Propadla se. Nyní je konečně v plánu obnova torza.

2017 Česká Třebová, 2010 Hodonín. V obou městech se pod náporem sněhu propadla střecha sportovní haly (tehdejší info si přečtěte ZDE). Na jihu Moravy mají po sedmi letech konečně možnost její rekonstrukce.

Díky státní dotaci na tenisové haly může být jako nová. „Nemá být ale jen pro tenisty, ale má splňovat funkce víceúčelové haly tak, aby tady mohli sportovat všichni, především děti. Máme velký školní sportovní klub, ale žáci nemají přes celou zimu kde trénovat a cvičit," řekl Antonín Slezák, jenž je ředitelem blízké základní školy a zástupcem atletického klubu, který je majitelem torza haly.

Plánovaná modernizace vyjde na čtyřiadvacet milionů korun. Až na osmdesát procent může oddíl mít dotaci od ministerstva školství. Zbylých dvacet chce získat od radnice.

Její vedení je pro. „Město má zájem dát pět milionů korun, a za tuto cenu bude mít krásnou novou halu," řekl místostarosta Vítězslav Krabička. Atleti se totiž nebrání možnosti převést celou stavbu, která stojí na městských pozemcích, městu.

Starosta bude ve středu jednat na ministerstvu o spolufinancování. „Věřím, že hala by byla plně obsazená, dopoledne a odpoledne dětmi a večer díky komerčnímu nájmu dospělými. Navíc přes zimu chybí Hodonínu řádně zateplená hala na tenis," upozornil Lúčka.

Kvůli námitkám opozice budou Hodonínští schvalovat dotaci na halu už potřetí, a to na úterním mimořádném zastupitelstvu. „Prioritně bychom se měli zaměřit na majetek města, jako jsou kino a kulturní dům, které potřebují velkou investici," reagovala opoziční zastupitelka Radana Stahalová. Moderní městskou sportovní halu za dvě stě milionů korun sice v Hodoníně otevřeli před jedenácti lety, bývá však plně obsazená.

V nedaleké Břeclavi vzpomínají za posledních dvacet let jen na jeden větší případ, kdy došlo k poškození střechy sportovní haly. „Je to už několik let, co byla při bouřce poškozená střecha haly TJ Lokomotiva. Oplechování odletělo až na přilehlé koupaliště, do haly tehdy poměrně dost napršelo," připomněl mluvčí radnice Jiří Holobrádek.

Naopak za poslední půlrok řešilo problém vzniklý po zateplení vnitřní části střechy haly vedení Velkých Pavlovic na Břeclavsku. „Problém se týkal vody, která se kvůli nedostačujícímu odvětrávání srážela a stékala po stěně. Kromě brzkého technického řešení je možná také rekonstrukce střechy, při níž by si s tím šlo také poradit," uvedl velkopavlovický starosta Jiří Otřel.

Na Znojemsku zatím drží střechy na sportovních hal pevně. Nejnovější mají v Hrušovanech nad Jevišovkou.