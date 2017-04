Studenti z břeclavské školy sestrojili funkční družici. Třetí nejlepší v zemi

Břeclav – S napětím sledovali padák snášející se k zemi s malou družicí velikosti plechovky. Povedlo se. Přistála čistě a všechna potřebná data se také podařilo zachytit. Břeclavští studenti se výborně předvedli v republikovém finále vesmírné soutěže CanSat v Plzni. Lepší byly jenom dva týmy.

Soutěžní tým vybral učitel Vilém Závodný. „Původně jsme na škole vyhlásili pro tuto soutěž výběrové řízení. Popravdě se toho ale všichni zalekli. Na první pohled to vypadalo dost komplikovaně. Nakonec jsme oslovili pár dobrých studentů, kteří se do toho rozhodli jít,“ popsal výběr pětičlenné sestavy Závodný.

Tým, který si zvolil jméno podle bájné deváté planety sluneční soustavy Nibiru, vytvořili Tomáš Hlaváč, Vojtěch Mach, Jan Šíma, Jiří Kadlec a Radek Račický. „Jsou to studenti z druhého a čtvrtého ročníku. Čtvrťáci to zároveň pojali jako maturitní projekt, který budou ještě obhajovat,“ zmínil učitel.

Co je to CanSat● CanSat je malá napodobenina skutečné družice

● Její rozměry se dají přirovnat k plechovce od limonády. Do této velikosti se musí vejít baterie, vysílací zařízení a senzory

● Stejně jako opravdová družice měří po vypuštění do výšky teplotu vzduchu, tlak a další data

Úkolem pro nadanou pětici bylo sestrojit miniaturní družici s řadou funkcí. „Pracovali jsme na tom dva tři měsíce. Všechno jsme museli vyladit tak, aby družice fungovala. Ve výsledku měla především snímat tlak a teplotu. Dále pak určit GPS souřadnice, výšku a také rychlost klesání,“ popsal jeden z členů břeclavského týmu Vojtěch Mach.

První prověrkou bylo semifinálové kolo v Praze. „Tam jsme obsadili čtvrté místo a zajistili si tak postup mezi nejlepších osm do plzeňského finále,“ přiblížil Tomáš Hlaváč první úspěch v konkurenci týmů z celé republiky.

Břeclavská výprava byla navíc jedinou z jižní Moravy, která se do finále na letiště Aeroklubu Plzeň probojovala.

Vyrobené družice nebo také CanSaty jednotlivých družstev postupně vynášel dron do výšky pěti set metrů. „Zatímco CanSaty pomocí padáčků klesaly k zemi, směřovaly k nim antény i napjaté oči týmů. A počítače se rychle plnily spoustou dat. Některé CanSaty to zvládly napoprvé, jiné napodruhé, jeden za svůj let zaplatil životem, další se stihl kompletně celý znovu narodit,“ popsal dramatické soupeření koordinátor Evropské kanceláře pro vzdělávání o vesmíru, která soutěž pořádala, Lukáš Holman.

Břeclavští patřili mezi nejlepší. „Oproti semifinále se jim podařilo o jednu příčku polepšit. Jsem na ně pyšný,“ neskrýval Závodný.