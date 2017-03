Trendy u drogově závislých: narkomani mění města za venkov, přibývá nezletilých

Jižní Morava - Nálezy použitých stříkaček zaměstnávají strážníky na jihu Moravy. V centrech, která pomáhají drogově závislým, přibývá klientům. Pomáhají i rodinám narkomanů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Jedenatřicet injekčních stříkaček posbírali strážníci v ulicích Znojma jen za první dva měsíce letošního roku. Podobné množství našli břeclavští strážníci za celý loňský kalendářní rok. „Ve Znojmě jde ale spíše o nárazovou záležitost, z které nelze vyvozovat nějaký trend. Nejvíce odhozených stříkaček bylo v okolí nádraží a v jižní části města,“ sdělil preventista znojemských strážníků Petr Hladký.

Podle odborníků na drogovou problematiku se lidé závislí na drogách stěhují často z větších měst na venkov a čím dál více uživatelů drog je ve věkové kategorii patnáct až osmnáct let. Nejrozšířenějšími drogami jsou marihuana, pervitin a extáze. „Užívání pervitinu je spjato s řadou dalších problémů, jako jsou nezaměstnanost, zadluženost, nekvalitní a nestálé bydlení, bezdomovectví, kriminalita a trestní stíhání,“ naznačila vedoucí břeclavského K-centra Hana Hajduchová.

Srovnání statistik

Břeclav

2011 – klientů 115, vydaných stříkaček 20 643

2016 – klientů 170, vydaných stříkaček 37 635



Hodonín

2012 – klientů 204, vydaných stříkaček 28 753

2016 – klientů 223, vydaných stříkaček 14 247



Znojmo

2011 – klientů 93, vydaných stříkaček 21 038

2016 – klientů 234, vydaných stříkaček 18 167

Ještě před dvěma roky sbírali strážnici v ulicích Břeclavi kolem stovky odhozených stříkaček. „Důvodem určitého zlepšení je mimo jiné i práce K-centra, které mění použité stříkačky za nové,“ sdělil zástupce velitele břeclavských strážníků Zdeněk Novák.

Podle Zuzany Protivínské, která vede znojemské kontaktní centrum, se drogová scéna ve Znojmě podstatně změnila od roku 2012. „Tehdy protidrogová centrála rozprášila asijský gang, navíc již nejsou tak snadno dostupné látky potřebné k výrobě drog. Ustupuje fenomén užívání drog ve velkých městech,“ upřesnila Protivínská s tím, že rostoucí počet klientů souvisí s rozšiřováním poradenských služeb pro příbuzné uživatelů drog.

Znojemští strážníci navíc pořádají pravidelně přednášky a besedy mimo jiné i v mateřských a základních školách.

Břeclavští i hodonínští policisté se 18. dubna připojí ke společné celostátní iniciativě nazvané Akce Jehla, která má pomoci zvýšit povědomí o správném chování případných nálezců. Použité stříkačky posbírají do speciálních nádob.

Lidé by měli vědět, že na nalezenou stříkačku rozhodně nemají sahat. Když se přece jen někdo o takto pohozenou jehlu zraní, neměl by začít panikařit. „Je třeba nechat ránu volně krvácet, nevymačkávat z ní krev. Pokud má člověk v blízkosti možnost, tak důkladně vymýt zranění pod tekoucí vodou, případně dezinfikovat,“ poradila lékařka Jarmila Kohoutová s tím, že člověk by měl pro jistotu navštívit praktického lékaře.

Lákají ruiny i staré bunkry

Břeclavsko – Zástupce velitele břeclavských strážníků Zdeněk Novák míní, že lidé závislí na drogám se ve městě stahují třeba do ruin starých domů.



Jaké další lokality drogově závislí vyhledávají?

Jsou to třeba volně přístupné staré vojenské bunkry, kde často bydlí skupiny mladých lidí. Ti zde žijí jako bezdomovci. Často nacházíme odhozené stříkačky také na sídlištích nebo v okolí hřbitovů, poblíž Smetanova nábřeží nebo u břehu řeky Dyje.

Nacházíte stříkačky také na dětských hřištích?

Občasné nálezy se skutečně nevyhnou parkům nebo pískovištím v blízkosti centra města, ať již jde o Sady 28. října nebo bytové domy v ulici J. Palacha.

Co vás konkrétně čeká při plánované celorepublikové akci Jehla?

Strážníci projdou celé město a zkontrolují hřiště pro děti, pískoviště, sportoviště i další vytipovaná místa.