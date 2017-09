Trkmanka ožila rybami. V tamním jezírku lidé uvidí třeba jesetery

Brno /INFOGRAFIKA/ – V červnu to nestihli a do konce prázdnin také ne. Nejnověji chce brněnská městská organizace TIC BRNO, která má ve městě turismus na starosti, zavést Brnopas letos na podzim. Karta výhod má turistům sloužit jako vstupenka do památek i jízdenka. Tak o ní lidé z turistické organizace mluvili už letos v lednu, kdy projekt představovali vůbec poprvé.