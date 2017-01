Tvůrce nejlepšího svařáku si z Brumovic odnese kambodžské víno

Brumovice – Na začátku nebyl nápad, ale spor tří přátel o nejlepší svařené víno. A také setkání se skřítkem Svařáčníčkem. Aspoň tak vypráví o počátku Koštu svařáků v Brumovicích jeden z jeho pořadatelů Milan Ševčík.

V brumovické sokolovně bude již jedenáctý ročník Koštu svařáků. Foto: archiv obce Brumovice

Společně s Danielem Štachem a ještě jedním kamarádem tehdy společně vyjeli zasněženou krajinou na běžkách. „To bylo ještě v dobách, kdy i na jižní Moravě napadlo tolik sněhu, že se dalo běžkovat. Často jsme tak vyráželi do stopy do lesa nad Brumovicemi. A protože to tehdy bývaly tuhé zimy, brávali jsme s sebou vždycky něco na zahřátí," začíná pěkně od začátku Ševčík.

Na jedné ze „zahřívacích" zastávek vytáhli muži z Brumovic termosky se svými vlastními svařenými víny. A započal spor, který ze vzorků je lepší. „Tehdy jsme se právě potkali s tím skřítkem Svařáčníčkem, který nám poradil, ať uspořádáme košt a o nejlepším svařáku rozhodnou návštěvníci. A tak se také stalo," říká vtipálek z Brumovic.

Akce se zalíbila jak místním, tak také lidem z blízkého okolí. Letos se koná už jedenáctý ročník brumovického Koštu svařáků v řadě. „Nikdy ale nezůstává jen u koštování. Celý večer hraje kapela a doprovází různá vystoupení. Letos nás navštíví třeba opravdický fakír a nejlepší i nejhezčí břišní tanečnice v Evropě. Bude se také malovat na nahá těla a na návštěvníky čeká spousta dalších lákadel," vyjmenovává pořadatel.

Košt začne v brumovické sokolovně v pátek třináctého ledna přesně minutu po sedmé hodině večerní.

Pro vítěze je, jak už bývá zvykem, připravená i nevšední odměna. „Z nedávného cyklistického výletu po Kambodži jsme přivezli lahev vína z tamního jediného vinařství podepsanou jeho majitelem. Rozhodli jsme se ji věnovat jako bonus vítězi," prozrazuje muž.

Chybět nebude ani soutěž o nejlepší koláč a jiné domácí pochutiny. „V tomto případě máme pro nejlepšího účastnické tričko, které jsme získali rovněž v Kambodži na půlmaratonu," doplňuje Ševčík.