Účast v Miss nás naučila větší samostatnosti, říkají finalistky soutěže

Břeclav /ROZHOVOR/ – Jen dvanáct dívek se probojovalo do finále nejprestižnější soutěže krásy v České republice s mnohaletou tradicí Česká Miss. Mezi dvanáctkou jsou i dvě dívky z Břeclavi – jednadvacetiletá Silvie Hirtová a přesně v den finále pětadvacetiletá Monika Vrágová. „Finálový večer je v sobotu v DRFG Areně v Brně od osmi hodin,“ zvou Vrágová s Hirtovou.

Zbývá pár posledních dnů do závěrečného finále. Pociťujete už nervozitu?



Monika: Nervozitu nepociťuji vůbec. Rozhodla jsem se, že těch posledních pár dnů, co nám do finále zbývá, si chci užít. Myslím, že pokud na mě ta nervozita padne, tak asi na prvních pár sekund, jak vejdu na pódium. Potom to určitě zase zmizí.



Silvie: Více než nervozitu pociťuji spíš takový jemný náběh melancholie, že to všechno končí. Spousta zážitků byla velice intenzivních a za pár dnů to všechno bude jen vzpomínka. Přece jen jsme spolu strávily spoustu času a s mnoha finalistkami jsem si vytvořila opravdu přátelské pouto.

Monika Vrágová

• věk: 24 let

• znamení: Panna

• výška: 169 cm

• míry: 88-63-92

• narozena: Valtice

• aktuálně žije: Břeclav

• povolání: barmanka

• koníčky: tanec, sport, fotomodeling, móda

Máte za sebou několik měsíců příprav. Co vám utkvělo ze všech těch zážitků a událostí nejvíce v hlavě?



Monika: Zážitků si s holkami odnášíme opravdu spoustu, protože spolu trávíme hodně času a za těch osm měsíců jsme toho prožily tolik, že vlastně ani nevím, co pro mě bylo největším zážitkem. Asi možná návštěva v Tatrách, kde jsme se fotily na sněhu v plavkách a starali se tam o nás profesionálové. To pro mě byl zážitek. Už jen tím, že jsem se s takovými lidmi mohla setkat.



Silvie: Zážitků na celý život máme opravdu nepřeberné množství. Od kurzu přežití, kde jsme musely ukázat psychickou a fyzickou sílu a odolnost, až po honosné přehlídky a fashion show. Těžko tedy vybrat jeden zážitek, který pro mě znamená nejvíc. Největší hodnotu pro mě měly a vždycky budou mít obyčejné chvíle s holkami, při kterých se bavíme a já si jen užívám to, že i přes soutěž krásy spojenou s očekávanou rivalitou se může vytvořit tak super kolektiv.

Když už jsme u těch začátků. Vybavujete si ještě první casting? Napadlo vás tehdy vůbec, že byste se mohly dostat tak daleko?

Monika: Svůj první casting, a to v Olomouci, si vybavuji. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že se dostanu až do finálové dvanáctky, protože pro mě byl docela těžký i ten samotný průběh celé soutěže. Byla jsem vlastně po dobu soutěže dvakrát vyhozená porotou a vždycky mě hlasováním vrátili zpátky lidi, takže jsem za to moc ráda.



Silvie: Když si vzpomenu na casting, je hrozně zajímavé vidět ten rozdíl a posun. Jak ve vzhledu, tak v přístupu. Od té doby si myslím, že jsme se dost „vylouply“. Tehdy by mě ani nenapadlo, kolik toho do finále zažijeme a kolik nasbíráme zkušeností.

Jak zvládáte ten dívčí kolektiv? Přece jen jste spolu strávily spoustu měsíců…

Monika: Letos jsme se tady sešly holky, které se dokážou navzájem podporovat. Jsme dobrá parta. Nemáme mezi sebou problémy. Samozřejmě vždycky v tom kolektivu je někdo, s kým si sedíte víc, kdo je vaše krevní skupina. Ale rozhodně mezi námi nejsou žádné hádky. Snažíme se si to užívat.



Silvie: Vždycky se najdou chvilky, kdy začne některá z nás „štěkat“. Většinou za to ale může spíš únava nebo nějaké rychlé změny plánu. Když to ale vezmu celkově, tak spolu vycházíme víc než dobře. Těch pět měsíců nás spíš víc stmelilo.

Jak vypadají ty poslední přípravy před finálovým večerem? Co všechno jste musely zvládnout?

Monika: Samozřejmě se asi všechny snažíme udržet si pěknou postavu do finále. Teď jsme například absolvovaly v Brně různé léčebné kůry, například proti celulitidě a podobně. Máme za sebou také úpravu vlasů od kadeřníků. Trénujeme chůzi a máme za sebou prostě různé zkrášlovací procedury.



Silvie: Přesně tak. Poslední přípravy už jsou víceméně zaměřené na zkrášlování typu – úpravy vlasů a nehtů. Také trénujeme choreografii

Silvie Hirtová

• věk: 21 let

• znamení: Blíženci

• výška: 179 cm

• míry: 87-64-90

• narozena: Brno

• aktuálně žije: Břeclav

• povolání: studentka

• koníčky: vodní sporty, fitbox, divadlo, četba

Z čeho máte největší obavy při finálovém večeru?

Monika: Já se ničeho tak moc nebojím. Budu se snažit si ten finálový večer užít. Dát do toho všechno, abych byla na konci spokojená. Jediné, co se mi asi může stát, a to doufám, že nestane, že ztratím botu na pódiu nebo něco takového (smích).



Silvie: Největší obavy mám z prezentace národního kostýmu. Můj návrhář má velice bujnou fantazii, ze které vzešla obří konstrukce, na zádech plná květů a tisíců stužek vlajících za mnou. Tímto bych ho chtěla moc pozdravit (smích). Pokud udělám krok vedle, mohlo by to dopadnout buď tak, že někoho konstrukcí shodím, nebo zakopnu o stužku. Každopádně je to výzva a moc se na finálový večer těším. Určitě to bude vypadat skvěle.

A jak vidíte svoje šance?

Monika: Konkurence je opravdu velká. Samozřejmě jsme se každá přihlásila do soutěže s tím, že chceme uspět. Vzalo nám to spoustu času, hodně energie jsme do toho vložily, takže bych to chtěla samozřejmě dotáhnout úspěšně do konce. Ale to rozhodne porota.

Mohou i lidé nějakým způsobem zasáhnout do rozhodování o vítězkách?

Monika: Na oficiálních stránkách České Miss je anketa, kde lidé mohou hlasovat pro svoji favoritku. Každou neděli vycházely také na sociálních sítích Facebook a Instagram jednotlivé fotky nás finalistek. A postupně se sčítaly takzvané „lajky“, tedy palce nahoru. Na základě toho se zvolí Miss online. Takže to je taková jediné podpora, která jde směrem od lidí.



Silvie: O dalším umístění rozhoduje také porota s ohlasy od diváků spojená tak, aby byl výsledek objektivní.



Když se zpětně ohlédnete, přihlásily byste se znovu?

Monika: Tohle je asi jedna z nejtěžších otázek. Během soutěže byly chvilky, kdy to nebylo úplně podle mých představ. A potom jsem si jindy zase říkala, že je to super, že to dotáhnu do konce. Nelituji toho, řekla jsem si, že do toho půjdu naplno.



Silvie: Tolik, co jsem toho zažila letos, se mi ještě nestalo. Opravdu vydatný rok, o který bych asi přijít nechtěla.

Co si ze soutěže odnesete, posunulo vás to v životě někam dál?

Monika: Udělaly jsme hrozně velký pokrok. Myslím si, že už mě jen tak něco nerozhodí. Učíme se i pracovat s médii. I co se týká komunikace, chůze. Posunuly jsme se hodně dál. Za tuhle zkušenost jsem opravdu moc ráda.



Silvie: Odnesu si přátelství, zážitky, zkušenosti i poučení. Z tohoto plného balíčku vím, že můžu čerpat velice dlouho. Celkově mě soutěž posunula dál ve všem. Naučila jsem se víc se o sebe starat, ale být také více odolná. to si myslím, že mi do budoucna pomohlo asi nejvíc.