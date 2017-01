Úklid sněhu a náledí přijde za letošní zimu draho. Břeclav jedná o rozpočtu

Jižní Morava – Loni milion dvě stě tisíc, letos tři miliony korun. Hodonín po minulé teplé zimě zásadně navýšil rozpočet pro zimní údržbu chodníků a silnic. Přesto se ne vždy povede cesty včas zprůjezdnit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radmila Pokorná

Po sněžení z minulého týdne měla s jízdou problémy Hodoňanka Martina Šiltová. „Jela jsem do práce a na Dvořákově ulici nešlo na silnici rozpoznat jízdní pruhy. Na kruhovém objezdu jsem se pak dostala do smyku, nebylo to vůbec posypané," kritizovala žena.

O údržbu Hodonína se stará městská společnost, která na úklid sněhu může nasadit až čtyřiačtyřicet pracovníků spolu s vozovým parkem multicarů, nosičů kontejnerů, sypačů a dalších strojů.

Naopak v Břeclavi úklid řeší nasmlouvaná soukromá firma. V současnosti s ní město jedná o nové podobě smlouvy, zatím proto není ujasněný rozpočet na letošní zimu. Loni dalo město za úklid 1,84 milionu korun, předloni 1,74 milionu.

S úklidem od sněhové nadílky je docela spokojená Břeclavanka Kateřina Procházková. „V centru města jsou většinou chodníky odklizené a u domu si to odklízíme sami. Jen někde zůstanou ledové plochy, které jsou nebezpečné hlavně pro starší lidi," upozornila mladá Břeclavanka.

Se sněhem a náledím pomáhají na Břeclavsku také lidé zaevidovaní na úřadech práce. Ve větších městech to jsou až čtyři pracovníci, v menších dva.

Podobný systém jako v Břeclavi má také Znojmo. Najatá společnost pro město obstarává mimo jiné i odpadové hospodářství. „Organizace se stará o pětaosmdesát kilometrů místních silnic a sto dvanáct kilometrů chodníků. Využívá k tomu pět sypačů a další techniku," sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Postup při odklízení sněhu či zmírňování důsledků náledí stanovili radní v plánu zimní údržby. Hlavní tahy musí být sjízdné do čtyř hodin od vzniku náledí či počátku sněžení, silnice v druhém pořadí do dvanácti a zbývající do osmačtyřiceti hodin. U chodníků platí, že nejvytíženější musí být schůdné do šesti hodin, zbylé pak do dvanácti.

Znojmo jen za poslední dva měsíce loňského roku vydalo na zimní údržbu 2,7 milionu korun.