V Brodě nad Dyjí se ptačí chřipka objevila v chovu Vinofruktu

Brod nad Dyjí - Dalším ohniskem ptačí chřipky na jižní Moravě je menší chov drůbeže společnosti Vinofrukt v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, řekla starostka obce Pavla Norková. Veterináři chtějí chov utratit v neděli poté, co předají chovateli rozhodnutí, řekl ředitel Krajské veterinární správy Jaroslav Salava. Brod se tak přidal ke třem jihomoravských ohniskům v Ivančicích a Moravském Krumlově.

Ptačí chřipka (ilustrační snímek).Foto: DENÍK/Karel Wagenknecht

Veterináři v sobotu odpoledne také potvrdili nákazu v chovu ve středních Čechách v Lázních Toušeň, kde se chovají husy.

V Brodě má firma z Dolních Dunajovic, která se zabývá především pěstováním vína, podle informací veterinářů 90 slepic a 50 perliček. Ředitel Pavel Herko dnes ČTK řekl, že situaci bude komentovat až v neděli.

Zda i drobné chovy obyvatel Brodu čeká to samé co chovy drobných chovatelů v Moravském Krumlově, Ivančicích a okolí, zatím není zřejmé. "Teprve to budeme řešit, ale pokud se vyskytnou další ohniska, bude řešení pravděpodobně stejné," řekl Salava. Veterináři v Moravském Krumlově likvidují plošně veškerou drůbež a chované ptactvo v okolí tří kilometrů od ohniska již od pátku. "Hodně lidí doma drůbež má, ale kolik jich je, si netroufám říct. Už jsme s veterináři mluvili a čeká nás její evidence. Nikdy jsme to zatím řešit nemuseli," řekla starostka Brodu nad Dyjí Norková.

Zmínila také to, že Brod nad Dyjí se nachází u první z Novomlýnských nádrží, na nichž hnízdí tisíce kusů vodních ptáků. Právě ti jsou k viru ptačí chřipky nejvnímavější. V zimě zde hnízdí také ptáci, kteří přilétají ze severu za teplejším klimatem.

Dnes pokračovala likvidace chovů v Moravském Krumlově, v neděli bude v Ivančicích a v pondělí jsou v plánu Oslavany. V pátek usmrtili veterináři 318 kusů domácí drůbeže. "Máme v Krumlově několik skupin, celkem 80 profesionálních i dobrovolných hasičů. Kdy skončíme, zatím nejde říct. Chlapi chodí od domu k domu," popsal součinnost hasičů mluvčí Jaroslav Mikoška. Ptáci z drobných domácích chovů se utrácejí pomocí smrtící injekce. Utracení však čeká ještě šlechtitelský velkochov reprodukčních kachen firmy Sebol u Krumlova, kde se nachází 2000 kusů.

Ptačí chřipka se v Česku objevila po deseti letech, virus se šíří i v mnoha dalších evropských zemích. Čeští veterináři zatím nařídili v tříkilometrovém okolí ohnisek zlikvidovat veškerou domácí drůbež a ptactvo, v okruhu deseti kilometrů je dozorové pásmo s různými omezeními.