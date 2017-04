V křižovatkách i na trávě. Hustopeče trápí nájezdy aut při větších akcích

Břeclav /ROZHOVOR/ – Sezonu zakončil podobně, jako ji začal. V dresu národního týmu do osmnácti let odchovanec hokejových Lvů Břeclav Dalimil Mikyska (17 let) hrál důležitou roli v zadních řadách českého výběru. Reprezentace na východě Slovenska bojovala na světovém šampionátu hráčů ve zmíněné kategorii.