V Mikulově vyroste chytrá lavička. Lidem nabije telefony a nabídne wi-fi

Velké Pavlovice – Chceme koupaliště, napsali mimo jiné obyvatelé Velkých Pavlovic na Břeclavsku do dotazníku, pomocí kterého se radnice snažila zjistit, co lidem ve městě chybí. Zapojilo se přes dvě stě lidí. Zmiňovali také zájem o opravu kina a o stavební místa pro rodinné domy. Vše zapracuje vedení města do dlouhodobého plánu. Venkovní bazén je však zatím pouhá utopie.