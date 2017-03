V Němčičkách stále lyžují na sněhu. Minimálně do konce týdne

Němčičky /FOTOGALERIE/ – Lyžařský areál v Němčičkách zatím úspěšně odolává nastupujícímu jarnímu počasí a teplotám, které přes den překračují i deset stupňů Celsia. Lyžaři tam ještě minimálně do konce tohoto týdne budou sjíždět na sněhu. V pondělí ho byla na tamním svahu ještě asi třiceticentimetrová vrstva. „Nyní je sjezdovka krásně upravená," vzkázal v pondělí kolem poledne zájemcům o lyžování tamní správce Jaroslav Stávek.

Vlek je pro veřejnost v provozu až do pátku denně od dvanácti do pěti hodin odpoledne. „Uvidíme, jak to bude dál. Jestli ten sníh udržíme i pro jarní prázdniny, budeme ke konci týdne zvažovat,“ doplnil Stávek.

Lyžování ještě na začátku března si pochvalovala také ředitelka brumovické základní školy Marie Michnová. „Jsme nadšení, svah je perfektně upravený. Instruktoři se dětem věnují. Máme to blízko, jezdíme sem lyžovat dlouhodobě,“ řekla Michnová, která každoročně přes týden přijíždí do Němčiček se svými žáky.

Vedoucí lyžařských kurzů Renáta Podešťová zavzpomínala, že v minulých letech vydržel sníh na nejníže položené sjezdovce ve střední Evropě i déle. „Asi před deseti lety se tady lyžovalo na sněhu ještě na začátku dubna,“ zmínila žena.