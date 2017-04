V obřím skleníku porostou rajčata bez půdy celý rok. Sklizeň? Tisíc tun ročně

Velké Němčice – Na ploše přibližně sedmi fotbalových hřišť vyrůstá na poli mezi Hustopečemi a Velkými Němčicemi obří skleník.Pěstitelský projekt, o kterém jako první informoval Břeclavský deník Rovnost, může být v budoucnu ještě rozsáhlejší. „Máme stavební povolení na další asi tříhektarový pozemek. Čekáme, jestli získáme na výstavbu dotace," informoval ředitel společnosti Agro Maryša Zdeněk Huták. Firmě stavba patří.

Místo slunce bude skleník vytápět bioplynová stanice potrubím, které vede od Uherčic přes Velké Němčice. Cesta přes pozemky městyse se stala v minulosti předmětem debat. „Trasa nejenom teplovodu, ale i vodovodu povede přes naše pozemky. Na toto věcné břemeno jsme nakonec na zastupitelstvu schválili a uzavřeli smlouvu,“ potvrdil spolupráci starosta Velkých Němčic František Smetana.

Zajímavosti o stavbě

• Skleník leží na pozemku o rozloze 4,6 hektaru.

• Cena stavby je 200 milionů korun.

• Rajčata začne Agro Maryša sázet na konci srpna tohoto roku, první sklizeň očekává v prosinci. Firma se zaměří také na pěstování cherry rajčat, do budoucna uvažuje o pěstování paprik či okurek.

• Produkce dosáhne asi 1 400 tun rajčat ročně.

• Provoz bude devět měsíců v roce, výpadek připadne na letní měsíce, kdy se bude skleník čistit.

• Skleník obslouží zhruba 45 zaměstnanců.

Vzor pro jedinečnou stavbu za bezmála dvě stě milionů korun našla firma na Slovensku a v Nizozemsku, kde podobná technologie už funguje.

Zatím poslouží skleník k pěstování rajčat. Obvyklým způsobem, v půdě, však neporostou. „Zem může obsahovat škodliviny. My využijeme speciální jakoby nohavice z kokosových vláken. Pak na základě rozboru vody, která z těchto vláken vyteče, dodáme zpátky to, co bude rajčatům chybět,“ popsal proces šéf Agra Maryša Huták.

Další podobná stavba je například v Suchohrdlech na Znojemsku. „Tam mají bylinkový skleník, který využívá také bioplynovou stanici,“ uvedl ředitel Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Jaromír Musil.

O dobrou chuť rajčat se postarají čmeláci a wi-fi, říká ředitel Huták

Velké Němčice – Jeden z cílů, který si při plánování stavby skleníku dali, bylo vrátit na stoly Jihomoravanů chuťově dobrá rajčata. „Vozí je k nám z ciziny tisíce kilometrů. My je budeme teď pěstovat celý rok. S opylováním pomohou čmeláci,“ říká ředitel společnosti Agro Maryša Zdeněk Huták.

Proč budou rajčata opylovat právě čmeláci?

U včel je problém, že neumí létat v místnosti. Narážely by do skla. Čmelák to naopak zvládne. Koupíme dvě stě speciálních hnízd a rozmístíme je všude po skleníku.

Budou celou dobu volně létat?

To ne. Každé hnízdo bude mít přes wi-fi ovládané uzavírání dvířek. Otevře, až rajčata rozkvetou. Aby čmeláci nelétali celou dobu a nebyli unavení.