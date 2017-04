Velikonoce na silnicích: 7 tisíc kontrol, osm set pokut. Nejčastěji za rychlost

Jižní Morava – Zaparkovat co nejblíž k nemocnici a dojít za ošetřením co nejpohodlněji na příslušné oddělení či centrální příjem. To si přeje každý pacient na jihu Moravy. Skutečnost ale bývá jiná. Lidé mají mnohdy potíže s odstavením aut u nemocnic.