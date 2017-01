Veterináři s hasiči utratili drůbež, kterou v Brodu nad Dyjí choval Vinofrukt

Jižní Morava – První oběť má šířící se chřipka na jižní Moravě. Pacient zemřel v nemocnici ve Vyškově. „Chřipka k události přispěla, ale jednalo se o vážně nemocného člověka," sdělil zástupce primáře vyškovské interny Josef Veselý. Kvůli vzrůstajícímu počtu nakažených se ředitelé nemocnic v Břeclavi, Hodoníně, Hustopečích a Znojmě rozhodli pro zákaz návštěv. Do odvolání. „Je to nutné hlavně kvůli minimalizaci rizika šíření infekcí na odděleních. Mohlo by tak dojít k možnému zhoršení zdravotního stavu u již hospitalizovaných pacientů," přiblížil znojemský lékař Pavel Jajtner.