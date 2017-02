Vinařství? Podle ministryně Valachové favorit na excelentní obor

Valtice /ROZHOVOR UVNITŘ/ – Střední vinařskou školu ve Valticích na Břeclavsku bychom si měli do budoucna hýčkat, zdůraznila ministryně školství Kateřina Valachová na čtvrteční návštěvě jediné instituce svého druhu v České republice. „Vinařské obory podporujeme speciálním programem pro rozvoj odborného vzdělávání. Ale zasloužily by si víc peněz," uznala Valachová.

Pomoci má i změna placení škol. „V jednání je systém plateb na třídu, ne na hlavu. Ten by garantoval podle rámcového vzdělávacího programu peníze na jednotlivé obory,“ přiblížila ředitelka školy Ivana Machovcová.

Ministerstvo školství hodlá obory na vinařské škole podporovat nejen penězi, ale i propagací. „Ještě letos určíme excelentní školní obory. Budeme o tom diskutovat s hejtmany a já si myslím, že pro jižní Moravu je velký favorit právě vinařství a vinařské obory,“ zmínila Valachová. Další zviditelnění má být chystané zavedení mistrovské zkoušky nebo Centrum excelence. Dokončení je naplánované na květen.

Řeč se stočila i na pracovní příležitosti v odvětví. „Valtická vinařská škola se může pyšnit tím, že všichni absolventi najdou uplatnění na trhu práce,“ poukázal valtický starosta Pavel Trojan.

Ředitelka Machovcová zájem o tamní absolventy potvrdila. „Chtějí je nejen v našich vinařských firmách, ale i v Rakousku a dalších sousedních zemích. Smůla je, že pro učňovské obory se rozhodne opravdu velmi málo dětí,“ upozornila Machovcová.

S pracovníky, kteří studovali vinařství ve Valticích, má zkušenosti třeba vinař Štěpán Maňák ze Žádovic na Hodonínsku. „Škola připraví žáky teoreticky. Pak už záleží na přístupu každého studenta. Kdo má o vinařství zájem, brzy do něj pronikne, i když obor nestudoval. S tím, kdo nemá, je to horší,“ prohlásil Maňák.

Centrum excelence

• Jde o centrum pro celoživotní vzdělávání vinařů.

• Využije ho vinařská škola, Svaz vinařů i Národní vinařské centrum třeba k soutěžím a přednáškám.

• Náklady jsou 34 milionů.

• Otevřené bude v květnu.

Mistr oboru bude záruka kvality, říká Valachová

Valtice – Zavedení mistrovské zkoušky. To je jeden z konkrétních příkladů, kterými chce ministerstvo školství podpořit praxi v odborných školách. Podle ministryně školství Kateřiny Valachové má pomoci i vinařským oborům. „Ten, kdo bude mít značku mistr oboru, se bude těšit velkému uznání,“ říká pro Deník Rovnost Valachová.



Proč právě podpora vinařství?

Pro regiony je velmi důležité, aby měly své odborníky, kteří pomohou zachovat bohatství tamní krajiny. Vinařské obory jsou pro jižní Moravu horký kandidát.

Pomůže k tomu zavedení mistrovské zkoušky?

Je to způsob, jak ještě víc podpořit ty, kdo jsou mistry v oboru. A do budoucna získají takovou značku mistrovství. Je to o tom, aby měli lepší příležitosti. Zákazníci budou vědět, že odborník se značkou Mistr oboru se bude těšit velkému uznání. Bude to někdo, koho by měli vyhledat jako garanta kvality.

Kdy začne platit?

Připravovat jsme ji začali v lednu na základě evropského projektu. Uzákonění mistrovské zkoušky očekávám zhruba za rok, tedy na jaře roku 2018.