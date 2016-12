Voda na Břeclavsku podraží od ledna o další téměř tři koruny

Břeclavsko – O dvaadvacet koru na kubík podražila za posledních sedm let pitná voda na Břeclavsku. Za postupným navyšováním cen stojí společnost Vodovody a kanalizace Břeclav. Oproti končícímu roku zvedne od ledna sazby za vodné a stočné o další více než dvě koruny a padesát haléřů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Zdůvodnění zdražování ze strany vodárenské společnosti, kterou vlastní města a obce regionu, je stále stejné: investice do vodohospodářské sítě a techologií. „Jsou to peníze pro budoucnost. Musíme si uvědomit, že voda bude strategická surovina možná důležitější než ropa. Nechceme riskovat, že jí nebudeme mít dostatek, nebo že nebude kvalitní, jak se to stalo před nedávnem v Praze," uvedl předseda představenstva VaKu Jaroslav Válka, který je současně místostarostou Břeclavi za ČSSD.

Jeho kolega ze zastupitelstva města Leopold Levák z opoziční KSČM to ale vidí jinak. „Jakékoliv zvyšování cen vody je podle mě nemorální. VaK by měl k těmto krokům přistupovat velmi uvážlivě a vždy je jasně zdůvodnit. Voda je nezbytná k životu, přesto od roku 1989 zdražila prakticky nejvíc. Navíc v Břeclavi platí, že kde se kopne, tam je voda, tak proč má být ta drahá?" ptá se Levák, který je zastáncem regulace ceny vody.

Podle Války ale není nárůst zase tak velký. Důchodce, který například spotřebuje deset kubíků vody za rok, si bude muset v příštím roce připlatit navíc ani ne třicet korun. U rodiny s dětmi se spotřebou nad sto kubíků už ale půjde o skok kolem tří set korun. „Nemyslím si, že by to kohokoliv položilo. Pokud ale někdo s vodou plýtvá, používá ji k napouštění velkých bazénů a podobně, pocítí to mnohem víc," řekl Válka.

Marcela Žáková, která bydlí s manželem a dvěma dětmi v rodinném domě v Hruškách, bere neustále zdražování vody jako nezbytnou daň za civilizační vymoženost v podobě otočení kohoutku. „Máme septik, takže se nás týká jenom vodné, ne stočné. S dalším zdražením se nějak popasujeme. Snažíme se s vodou šetřit a nabádáme k tomu i děti," komentovala blížící se další nárůst ceny.

Podle Leváka je ale nynější systém nesmyslný. „Čím víc šetřím, tím víc platím. To je z hlediska trhu podivné," kritizoval.

Ve srovnání s dalšími okresy na jižní Moravě patří Břeclavsko, co se týče vody, k těm dražším. Například odběratelé na Hodonínsku zaplatí od ledna 2017 za vodné 32 korun a za stočné čtyřicet. V součtu tedy 72 korun za kubík. Vodné u sousedů naroste o korunu dvacet, stočné téměř o dvě koruny.

Součástí ceny je ovšem, na rozdíl od Břeclavska, ještě takzvaná pevná složka, čili platba za velikost vodoměru. Pro rodinné domy je to 518 korun na vodném a 345 korun na stočném.

vývoj cen

rok/ vodné/ stočné/ celkem

2011/ 34,65 35,20 69,85

2012/ 35,91 40,81 76,72

2013/ 36,51 42,81 79,32

2014/ 39,33 43,34 82,67

2015/ 40,94 45,08 86,02

2016/ 42,55 46,80 89,35

2017/ 43,70 48,30 92,00

ceny jsou v korunách za metr krychlový, a to včetně DPH