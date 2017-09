Volby do sněmovny: v Břeclavi tisknou jedenáct milionů hlasovacích sad

Jižní Morava – Až se Eva Srncová z Hodonína ve druhé polovině října vydá k volební urně, v ruce bude mít lístek vyrobený v břeclavské tiskárně Moraviapress. Jejich tisk začal v pátek.

Výsledkem bude jedenáct milionů volebních sad, na které padne přibližně šest set tun papíru. „Od doby, co mohu, chodím volit pravidelně. V mém věku už mi přijde nezodpovědné se těmto věcem vyhýbat. Mladí by se měli do politiky více zapojovat a nenechávat rozhodnutí jen na starších,“ je přesvědčená dvaadvacetiletá Srncová.

Aby stejně jako další miliony voličů měla při volbách do poslanecké sněmovny co vhodit do urny, zažívá Moraviapress náročných osm dní. Tak dlouho zřejmě potrvá výroba zakázky, kterou břeclavská tiskárna zajišťuje pro ministerstvo vnitra. Po následné vazbě začne rozvoz na úřady. „Období je náročnější na stav personálu, navyšujeme počty agenturních pracovníků i brigádníků,“ informovala finanční a personální manažerka Renata Hrubá.

Firma, patřící do nadnárodního koncernu, tiskne lístky už více než dvacet let. Jak významné jsou pro ni státní zakázky, nechce blíže komentovat. Manažerka Hrubá je pouze označila za stejně důležité jako ty z komerční sféry.

Požadavky ministerstva zůstávají dlouhodobě stejné – vysoká kvalita a bezchybný tisk, kompletování a rozvoz potřebných materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu. Mění se však množství stran ucházejících se o křesla v dolní komoře i počet kandidátů. Postupně jich přibývá. Letos na podzim kandiduje v Jihomoravském kraji šestadvacet politických stran a hnutí.

Stejného výrobce budou mít také lístky k prezidentským volbám, které se uskuteční v lednu. S výběrem hlavy státu mají v Moraviapressu nepříjemnou zkušenost. Před druhým kolem v roce 2013 došlo k chybě, kdy na papírech pro hlasující chyběly potřebné údaje. Firma pak musela nové lístky tisknout znovu na vlastní náklady.

Celkové období, v němž Moraviapress zajišťuje výrobu sad pro sněmovní či krajské volby, skončí za dva roky. O zakázku trvající dohromady pět let stála ještě jedna firma, ministerstvo ale ukázalo prstem na Břeclav. „Obě nabídky splnily zadávací podmínky a odpovídaly požadavkům. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena,“ vzkázal mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.