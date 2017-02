Volby: obhájit post chtějí všichni tři poslanci z Břeclavska

Břeclavsko – Jasno začíná být o lidech z Břeclavska, kteří se budou ucházet o křesla v poslanecké sněmovně. Okresní nominace mají hotové sociální demokraté či komunisté. Lidovci zatím jako jediní dokonce už i krajskou. V současném složení sněmovny má Břeclavsko trojí zastoupení. Obhajovat chtějí všichni nynější poslanci. O jejich definitivních pozicích rozhodnou krajské sněmy.

Je mezi nimi i sociální demokrat Jiří Petrů z Valtic. „Jako lídra jsme navrhli stávajícího poslance Jiřího Petrů, který obdržel všech šestačtyřicet platných hlasů. Na dalších místech se umístili Dagmar Košutová, ředitel břeclavského domova důchodců David Malinkovič, vedoucí stavebního úřadu v Mikulově Leona Alexová a pracovnice sociálního odboru v Hustopečích Antonie Koblihová," uvedli zástupci okresního výkonného výboru ČSSD.

„CHCE POKRAČOVAT"

Podoba jihomoravské kandidátky, a tedy i pořadí Petrů na ní, bude jasná počátkem dubna. Podobná situace panuje také v hnutí ANO, kde by měl poslanecký mandát obhajovat další Valtičan Miloslav Janulík. „O jménech diskutujeme. Do konce března se uskuteční okresní nominační sněm. Každopádně pan Janulík chce pokračovat v rozdělané práci. Myslím si, že podporu k tomu bude mít nejen za Břeclavsko, ale i za další regiony Jihomoravského kraje," uvedl předseda oblastního výboru ANO Milan Vojta.

Jasno je u lidovců. Lídr strany na Břeclavsku Richard Zemánek ale mezi nejvýše navrženou trojicí chybí. Na společné kandidátce se STAN budou za jižní Moravu současní poslanci Jiří Mihola, Jaroslav Klaška a Josef Uhlík. Z regionu nepochází ani jeden z nich.

CO NEJVYŠŠÍ POZICE

Vybráno mají rovněž komunisté. Jedničkou se za okres stal starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík. Následují ho zastupitelky Břeclavi Adriana Lehutová a Dagmar Švendová. Dlouholetý poslanec Miroslav Grebeníček žijící v Mikulově získal podporu na Znojemsku, kde jej okresní výbor vybral jako jedničku.

Ambice nakouknout do sněmovny neskrývá starosta Mikulova Rostislav Koštial. Probojovat se tam chce na kandidátce své mateřské ODS. „Nominace máme ještě před sebou, konat se budou někdy do měsíce. Chci na ní usilovat o co nejvyšší pozici," řekl Koštial, jenž je současně stranickým předsedou oblastního sdružení.

Nominace má před sebou TOP 09. Jednotlivé kandidáty tam vyberou v březnu, případně dubnu. Do té doby je podle předsedy „topky" na Břeclavsku Františka Čecha vše otevřené. On sám na dotaz redakce, zda má o místo v Praze zájem, odvětil, že nikoliv.