Vranův mlýn dál hyzdí centrum Břeclavi. Kupme ho, vyzývá starosta Dominik

Břeclav – Ozvalo se zarachocení. A pak ještě jednou. V pondělí kolem Vranova mlýna v centru Břeclavi pátrala dvojice sběračů kovů se psem. Zpustošený areál jim už ale žádnou kořist nenabídl. „Odtud už je železo pryč," řekl jeden z nich redaktorovi Deníku Rovnost.

Zřícenina rozsáhlé stavby, jejíž historie sahá až do šestnáctého století, patří po léta k nejošklivějším částem města. Útočiště tam opakovaně vyhledávali lidé bez domova nebo narkomani.

Břeclavský starosta Pavel Dominik je přesvědčený, že mlýn hyzdí centrum už příliš dlouho. „Nejjednodušší strategický krok je areál koupit. Je to lepší než se s vlastníkem mlýna sto roků handrkovat, jestli areál oplotí, neoplotí, jestli ho opraví, či neopraví,“ má jasno starosta Dominik, který upozornil i na problémy s bezdomovci.

Podle zjištění břeclavských strážníků se jich tam nyní dlouhodobě zdržuje asi šest. I přes všechna nebezpečí. „Smíme dovnitř, jen když nás tam zavolají kvůli ohrožení života nebo zdraví,“ upozornil mluvčí břeclavských strážníků Zdeněk Novák. Stavba je v soukromých rukou, majitel Ivan Omachlík si podle Nováka jiné zásahy nepřeje.

Starosta plán projedná s kolegy. Chce vědět, zda mají stejný názor jako on. Jde o jednu z nemovitostí, o kterou město může podle majetkové komise usilovat. Rozhodnout tuto věc hodlá co nejdřív. Už zjišťoval, zda je mlýn stále na prodej.

Majitel Ivan Omachlík Deníku Rovnost potvrdil, že ano. „Je na prodej v jedné realitní kanceláři,“ vzkázal muž. Zda by jednal o prodeji i s městem, komentovat nechtěl. „Položte tu otázku vedení města,“ odkázal.

Město si určitě nechá zpracovat znalecký posudek. A podle Dominika se obě strany buď domluví na ceně, nebo ne. Aktuální cena není veřejně dostupná. Neoficiálně se mluví o čtrnácti milionech. „Stavby, které tam stojí, jsou naprosto k ničemu. Budeme k tomu muset připočítat částku i na demolici,“ myslí si Dominik.

Opoziční zastupitel Richard Zemánek je v případě nákupu této nemovitosti opatrný. „Bude záležet na ceně. V minulosti už jsme s Ivanem Omachlíkem o odkupu jednali a tehdy měl přemrštěné nároky. Otázka také je, jaký by byl projekt. Kdyby město kupovalo areál jen tak, nebylo by to asi to pravé,“ sdělil Zemánek.

Pro Dominika je však klíčové, aby byly pozemky ve vlastnictví města, prázdné a vyčištěné. „A pak my nebo naši nástupci mohou vypsat různé architektonické soutěže. Dnes to tak není a to je problém,“ prohlásil břeclavský starosta.

Historický vodní mlýn je od padesátých let minulého století mimo provoz a od té doby čeká na využití. V areálu několikrát hořelo.

Historie Vranova mlýna

• Jde o bývalý lichtenštejnský mlýn u zámeckého areálu v Břeclavi, pochází ze 16. století.

• V roce 1919 si ho pronajal Jan Vrána z Moravské Nové Vsi, podle něj název Vranův nebo Vránův mlýn.

• Od roku 1950 je mlýn mimo provoz, dřív byl jedna z dominant města.

• Po roce 1990 nemovitost koupil soukromý majitel, nijak ho však nevyužil a mlýn už řadu let chátrá.

• Na jaře 2008 ho výrazně poničil požár.