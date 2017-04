Vyhozené peníze, říká opozice o koupi pozemku v Hustopečích

Jižní Morava – Na pravidelnou cestu z Břeclavi do Lednice na Břeclavsku a zpátky i letos vyjede historický motorový vůz Hurvínek z padesátých let minulého století. „Nostalgickým vlakem se mohou lidé svézt od svátečního 1. května až do 28. září vždycky o sobotách, nedělích a svátcích," upřesnila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.