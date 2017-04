Výročí městyse? Podivná kategorie, říká starosta Košut

Moravská Nová Ves – V názvu svého bydliště mají ves, ale už deset let se lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku mohou pyšnit statusem městys. Výročí se dočkali v uplynulých dnech.

Například obyvatelka Vladimíra Časná je na status městys hrdá. Právo jeho užívání ale nijak výrazně neprožívá. „Strašně to letí, takže jsem o desetiletém výročí ani nevěděla. Určitě ale stojí za to, si je připomínat. Jsem ráda, že bydlím zrovna v Moravské Nové Vsi a že se mohu podílet na zdejších kulturních akcích,“ reagovala Časná, která je vedoucí folklorních souborů Jatelinka a Jatelinečka.

Starosta Marek Košut tvrdí, že status městyse má především symbolický význam. Oficiální oslavu proto s kolegy z úřadu neplánuje. „Jsme v podivné kategorii, která je spíše historického rázu. Některé zákony takový pojem vůbec neznají. Třeba ten o obecní policii. Ta může být buď právě obecní nebo pak městská. My máme paskvil obecní policie v městyse,“ sdělil Košut.

V té souvislosti podle něj čas od času nastanou i komické situace, kdy se protějšky při jednáních obávají přeřeknutí. „Třeba za dvacet nebo třicet let, když dosáhneme potřebného počtu obyvatel a splníme i další kritéria, se staneme městem. Pak by to vzhledem k našemu názvu bylo ještě zvláštnější,“ dodal starosta s úsměvem.