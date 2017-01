Výstavba domů u Křížového vrchu? Ke schválené studii má výtky opozice

Břeclav /ROZHOVOR/ – Pevnou pozici má Stanislav Hrdlička, jenž je velitelem městských policistů v Břeclavi. Do sledované funkce nastoupil před pěti lety a mezi politiky si vydobyl respekt. Když se ale ve vzpomínkách vrátí do počátku svého působení v čele strážníků, přiznává: „Zvažoval jsem, jestli do toho jít." A dnes? „Chci pokračovat a městskou policii posunout zase dál."