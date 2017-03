Z Hustopečí do Brna přímo a za půl hodiny? Stavba nové trati začne příští rok

Hustopeče - Přímé železniční spojení z Hustopečí do Brna, které ušetří cestujícím čas, je zase o krok blíž realitě. Stavební práce začnou nejspíš v polovině příštího roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Konkrétnější obrysy získává modernizace a elektrifikace železnice mezi Hustopečemi a Šakvicemi. Správa železniční dopravní cesty již odkoupila od města potřebné pozemky v okolí tratě a do poloviny letošního roku počítá s vydáním územního rozhodnutí. Cestujícím z Hustopečí do Brna se tak blýská na lepší časy: cesta do krajského města jim nově zabere zhruba jen třicet minut.

Pokud nenastanou problémy, práce na nové železniční trati začnou někdy v druhé polovině příštího roku. „Ještě letos však počítáme s dokončením projektu stavby a s podáním žádostí o stavební povolení,“ uvedla Klára Čudrnáková z technického úseku Správy železniční dopravní cesty. Navíc doplnila, že s pracemi by rádi skončili do závěru roku 2019.

Úpravy v hodnotě několika set milionů korun umožní vést do Hustopečí přímé vlakové spoje z Brna po břeclavské trati. Lidem tak odpadne současné přestupování v Šakvicích.

Současný stav

Spojení mezi Brnem a Hustopečemi je dlouhodobým problémem integrovaného systému. Do Brna nevede z Hustopečí ani jeden přímý autobusový či železniční spoj. Cestující musí přestupovat buď v Hrušovanech u Brna nebo v Šakvicích.

Výrazného zkrácení se dočká také doba, kterou lidé na cestě stráví. Díky vyšší rychlosti vlaků by nově měla trvat nanejvýš pětatřicet minut. „Po rekonstrukci bude na převážné délce trati zvýšená rychlost vlaků ze stávajících šedesáti na devadesát kilometrů za hodinu,“ stojí v přípravné dokumentaci modernizace tratě od Petra Rotscheina ze společnosti Sudop, která se zabývá projektováním především železničních a silničních staveb.

Rychlejší spoje přivítají především ti, kteří dojíždí do krajského města za prací. „Každá minuta navíc mi pomůže. A nestane se tak, že bych musela vyjet třeba dřívějším spojem, abych vše stíhala,“ podotkla Hustopečanka Martina Smolková.

Komfortu cestujících mají přispět i plánovaná odstavná parkoviště v Hustopečích. Vzniknou právě v blízkosti vlakového nádraží. Město v té souvislosti usiluje o dotaci ve výši sedmnáct milionů korun. „Už máme hotový projekt. Pokud dotaci od ministerstva získáme, tak začneme s pracemi také příští rok, abychom to sladili. Parkovací místa budou podél tratě jak v ulici Bratislavská, tak i v ulici Vinařská a Nádražní,“ vyjmenovala hustopečská starostka Hana Potměšilová.