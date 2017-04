Z M!kulova se stává fenomén, tvrdí jeho zakladatelka Janatová

Mikulov - Jsou to čtyři roky, co se Silvie Pelant Janatová rozhodla, že na Facebooku založí diskuzní skupinu M!kulov. Dnes je jejími členy tři a půl tisíce lidí. „Takové množství jsem vůbec nečekala. Původně jsem si myslela, že to bude jen pro domorodce. Jsem ale ráda, že se přidali také lidé z Prahy nebo Olomouce. Dozví se o problémech obyvatel a mohou se pak chovat jinak, případně vyjádřit svůj názor. Pomalu se z toho stává fenomén," říká Janatová.

dnes 18:12 SDÍLEJ:

Silvie Pelant Janatová je zakladatelkou facebookové skupiny M!kulov.Foto: osobní archiv

Skupina s dalekým přesahem za hranice Mikulova se původně vyloupla z reakcí na Pálavské vinobraní. Byl rok 2013. Mikulovskou rodačku Janatovou tehdy podle jejích slov zaskočil masivní zájem turistů, a tak se rozhodla vytvořit něco, kde budou moci lidé zveřejnit své názory. Zvolila Facebook. „Pamatuji si vinobraní jako akci stojící na tradicích. Najednou se ale přehouplo úplně jinam. Proto jsem založila skupinu, kam lidé psali pozitiva i negativa,“ vzpomíná žena. Zaměření diskuzního fóra se podle ní změnilo ve chvíli, kdy došlo ke kácení na Svatém kopečku. Příspěvky se najednou začaly týkat událostí a vývoje města. A tak vznikl M!kulov. Janatová nyní navštěvuje skupinu méně než tomu bylo dřív. Jednou, dvakrát týdně. Hlavně kvůli schvalování nových členů. Žádostí najde pokaždé téměř třicet až čtyřicet. „Ne každého tam pustím, protože vidím, že používají falešné profily,“ upozorňuje zakladatelka. Kromě vzájemného předávání nejrůznějších tipů diskutéři řeší především úskalí a problémy, které je ve městě trápí. „Aktuální je turismus, který nás dělí na několik skupin. Část obyvatel z něj žije, další ale strádají: kvůli parkování nebo narušování nočního klidu,“ tvrdí Janatová. Má facebookové fórum nějaký vliv na rozhodování představitelů města? Zástupcům radnice může minimálně sloužit jako rychlá sonda do nálady obyvatel. A pokud má padnout odpověď na poslední otázku, pak podle Janatové „částečně ano“. „Před rokem jsem žádala přátele pana starosty, aby jej do skupiny přidali. Neudělal to nikdo. Z mých informací ale vyplývá, že na základě naší diskuze a stížností se několik věcí ve městě změnilo. Není toho mnoho, ale jsem za to velmi vděčná. Týkalo se to třeba oprav chodníků a tématu okolo zeleně,“ dodává Janatová.

Autor: Lukáš Ivánek