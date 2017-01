Poblíž škol maximálně třicítkou? Některé obce snižují povolenou rychlost

Jižní Morava – Skončí vyučování a rozjívené děti se pomalu ještě se zvukem zvonku vyhrnou na ulici. Jenže kolem školy jezdí jedno auto za druhým. A příliš rychle. To je jeden z hlavních důvodů, proč radní některých obcí Břeclavska, Hodonínska i Znojemska plánují omezit v některých úsecích povolenou rychlost z padesátky až na dvacet kilometrů v hodině.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Třeba zastupitelé Vlkoše na Hodonínsku přednedávnem schválili čtyřicítku za odbočkou z hlavního průtahu obcí, která vede kolem tamní školy a dál pak ve směru na sousední Kelčany. „Hlavní důvod je bezpečnost. V této lokalitě je mateřská škola. Vycházeli jsme i z požadavků obyvatel," vysvětlil vlkošský starosta Milan Sluka.

Někde jsou ještě přísnější. V ulicích Servítky a Příční ve Ždánicích na Hodonínsku zastupitelé kromě snížení povolené rychlosti o dvacet kilometrů odsouhlasili i příčné prahy.

Omezení na čtyřicet kilometrů za hodinu už platí pro řidiče při vjezdu do Valtické ulice v Mikulově na Břeclavsku. Poslední asi čtyři roky tam snímá rychlost aut radar. „Jde o nebezpečný úsek. Dřív tam bývalo hodně nehod, vážné úrazy. Je tam restaurace, naproti se přímo před školou nachází parkoviště," popsal tamní situaci starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Na snížení rychlosti i radar si už zvykl také Petr Fučík, který vlastní nedaleké vinařství. „Sice jsem tam dostal za překročení rychlosti pokutu, ale to bylo asi vinou roztržitosti. Je to pro děti, takže s tím problém nemám. S ohledem na ně by klidně mohlo být omezení i větší," nadhodil vinař.

S řadou omezení musí počítat řidiči na Znojemsku. V centru Znojma smí jezdit nanejvýš třicítkou, v Gagarinově ulici je rychlost omezená na čtyřicítku. Na pravém břehu řeky Dyje, kde jezdí turistický vláček, lze jet pouze dvacet kilometrů v hodině.

Podobné omezení rychlosti si přejí v některých částech města také představitelé Moravského Krumlova, a to hlavně v Rakšicích či Na Kačence. „Je tam velký pohyb lidí, auta občas jezdí zbytečně rychle. V Rakšicích je navíc blízko školka. Uvítal bych omezení na čtyřicet i třicet kilometrů v hodině," konstatoval starosta Tomáš Třetina.

Podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka pouhé snížení rychlosti nemusí znamenat vyšší bezpečnost. Hrozí i brzdění provozu. „Při nižší rychlosti jsou méně vážné následky havárií, dá se jim lépe předcházet. Pokud ovšem někde omezí rychlost tam, kde je špatný technický stav silnice a malý výhled, tak to nemusí nic vyřešit," zmínil.

Zvýšit bezpečí chodců bez omezení rychlosti mohou podle něj různé stavební úpravy, jako jsou podchody a nadchody, ty jsou však velmi nákladné. Prosté umístění značek je sice levnější, ale ty zase nemusí respektovat řidiči. „Čeští řidiči mají s tímto velký problém," zmínil Čížek.

Na to poukazuje i Radek Lípový z Vacenovic, který Vlkošem směrem na Kelčany často jezdí. „Pokud tam nebude nějaká represe, jako policejní hlídky či měření, tak to řidiče asi zpomalit nedonutí," upozornil.

Vytvoření zcela bezpečných míst, kde se střetávají chodci a řidiči, může být podle Čížka na škodu i v tom, že si lidé zvyknou na bezstarostnost a nedokáží si pak poradit v situaci, kdy jejich bezpečí nezajistí určité opatření. „Základ by měla být ohleduplnost jak řidičů, tak chodců," uzavřel Čížek.