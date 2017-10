Zájem o domácí hospicovou péči roste. Jsou naprosto skvělí, děkuje pozůstalá

Jižní Morava - Trojice domácích hospiců na jihu Moravy pomáhá nevyléčitelně nemocným důstojně dožít doma. Lidé, kteří jejich služeb pro své blízké zažili, nešetří slovy chvály.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv Deníku

Paní Miluši Marešové nedávno zemřela maminka. V posledních dnech života nejbližší osoby jí a její rodině pomohli pracovníci znojemské charity a především služba domácí hospicové péče. Tak funguje na Znojemsku přesně dva roky.

Žena, která se na odborníky z hospice se žádostí o pomoc při péči o maminku obrátila, nešetří slovy chvály. „Je to pro mne velmi citlivé. Maminka umřela před třemi týdny. Já i moje sestra, která je zdravotní sestrou, jsme se rozhodly, že půjdeme všem členům týmu domácí hospicové péče osobně poděkovat,“ řekla Deníku Rovnost Marešová.

Jak naznačila, zpočátku se této službě trochu bránila. „Říkala jsem si, že je divné mít doma někoho cizího. Ale tak to vůbec není. Je to něco úžasného, co si člověk normálně nedovede představit. Je to obrovská fyzická, ale především psychická pomoc. Lidé z hospicové péče dokáží poradit, pomoci. Můžete jim zavolat i o půlnoci a vždy jsou připraveni. Víte, že máte někoho, kdo kdykoli může a chce pomoci. S ničím podobným jsem se nikdy nesetkala. Lidé z hospice jsou naprosto skvělí, stoprocentní profesionálové,“ svěřila se Marešová.

Díky domácí hospicové péči mohou už druhým rokem i na Znojemsku nevyléčitelně nemocní zůstat doma obklopení péči svých nejbližších. Ředitel Domácího hospice Konipaska Dominik Hes, který úzce spolupracuje s Charitou Znojmo, tvrdí, že zájem o jejich služby roste. „Naštěstí jsme se zatím nedostali do situace, že bychom někoho museli odmítnout. Nyní už máme více pacientů, než jsme měli za celý loňský rok. Je jich čtyřiatřicet. Celkem jsme poskytli péči téměř osmi desítkám lidí z celého okresu Znojmo,“ řekl Hes.

Obrovský zájem o domácí hospicovou péči registrují v Břeclavi. „Fungujeme druhým rokem. Za tu dobu prošlo domácí hospicovou péčí šedesát pacientů. Zájem je tak velký, že některé musíme odmítnout. Mohou to být desítky lidí. Jenže domácí hospic funguje, i když vše nejsme schopni kapacitně zvládnout. Každopádně vrchní ošetřovatelská sestra z charity kdykoli poskytuje rady a konzultace,“ sdělila asistentka propagace Oblastní charity Břeclav Alena Káňová.

Nejstarší hospic funguje při hodonínské charitě v Kyjově. „Jeho služby nabízíme už dvanáct let. Za tu dobu jsme se postarali o stovky lidí. Tato služba leží na pomezí sociální a zdravotní služby a proto jsou s ní spojené problémy s financováním,“ doplnil ředitel kyjovské charity Vladimír Měchura.

Hospice získávají statisíce korun na provoz od kraje. „U nás jde asi o osm set tisíc korun pro tento rok,“ nastínila Káňová.

O něco méně dostává služba ve Znojmě, jde asi o sedm, set padesát tisíc korun. Nejméně dostává paradoxně nejstarší hospic v Kyjově. "Jde o sumu dvě stě padesát tisíc korun," sdělila vrchní sestra Domácího hospice David Blažena Hanáková.