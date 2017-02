Zámeček Belveder se dočká opravy. Pak se otevře lidem

Valtice – Už letos si zřejmě návštěvníci prohlédnou zámeček Belveder na okraji Valtic na Břeclavsku. Chátrající památka se dočká v druhé polovině roku rozsáhlých oprav.

Chátrající zámeček Belveder na okraji Valtic na Břeclavsku. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Hrabal

Náklady budou patnáct milionů korun, zaplatí je dotace ministerstva kultury. „Doufáme, že zámeček otevřeme turistům ještě do konce tohoto roku. Určitě pak v příští sezoně,“ ujistil kastelán valtického zámku Richard Svoboda, který má na starosti i Belveder.

Památka patří do Lednicko-valtického areálu, jeho návštěvníci tak uvidí víc zajímavostí. Radost z oprav mají i obyvatelé. „Je to zpráva, na kterou jsme ve Valticích čekali nejméně od zapsání areálu do Unesca v roce 1996,“ sdělil například David Očenášek.

Úprav se dočkají fasády, parkety, dveře, okna či kování budovy. Rekonstrukce se dotkne i toalet. Už v minulých letech dostal zámeček novou střechu. „Chceme, aby se z Belvederu stalo příjemné zastavení pro turisty. Na kolech tam stejně přirozeně míří. Plánujeme tam na sezonu i malé občerstvení,“ nastínil Svoboda.

Zámeček Belveder nebyl od druhé světové války nikdy lidem přístupný. V minulosti tam sídlila akademie věd.