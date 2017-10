Zámky táhnou, lákají i turisty z Číny a Íránu. Kasteláni hlásí rekordní návštěvy

Jižní Morava – Ujede jen necelých deset kilometrů a stojí před dominantou někdejšího honosného sídla rodu Lichtenštejnů. Ačkoli Denis Pospíšil bydlí v Břeclavi, pohled na zámek v Lednici mu zatím nezevšedněl. Naopak.

„Jezdíme tam s rodinou každý rok, a to hned několikrát. Rádi se procházíme zámeckým parkem. Svoje kouzlo má v každém ročním období. Nedivím se, že tam jezdí takové davy cizinců,“ zamyslel se Pospíšil. Právě zahraničních turistů přibývá za poslední roky nejvíc.

Návštěvnost největší jihomoravské pamětihodnosti se ke konci srpna zvýšila celkem o zhruba deset tisíc zájemců. „Předpokládáme, že ke konci roku dosáhneme na zvýšení celkově o deset procent,“ odhadla lednická kastelánka Ivana Holásková. Zámek v Lednici loni navštívilo 411 tisíc lidí, po zámku v Českém Krumlově je to nejnavštěvovanější památka České republiky.

Zahraničních turistů podle kastelánky přibývá i díky dobré spolupráci s Centrálou cestovního ruchu. „Pořádá spoustu výletů pro zahraniční novináře. Tradičně nejvíc zájezdů přijíždí z Polska a Maďarska, letos přibyly skupiny z Jižní Koreje, Íránu a Číny. Jednotliví turisté přijíždí z celé Evropy. Zahraniční hosté tvoří třetinu návštěvníků,“ porovnala Holásková.

Úspěšnou sezonu hlásí také státní zámek Milotice na Hodonínsku. „Už ke konci prázdnin nás navštívilo sedmatřicet tisíc platících, což je číslo, které jsme měli na konci minulého roku. Útočíme tak na čtyřicet tisíc osob,“ pochvaloval si Václav Lunga ze správy zámku.

REZERVACE NA KOSTÝMY

Největší zájem byl hlavně o kostýmované prohlídky. „O prázdninách poptávka překračovala naše možnosti. Zavedli jsme proto rezervace, nápor nebylo dlouhodobě možné zvládnout,“ vysvětlil Lunga.

Kromě kostýmů chystají na Hodonínsku i další zpříjemnění pro turisty. V plánu jsou opravy několika kusů mobiliáře a pro příští rok uvažují také o generální opravě spodní kašny, která je už ve špatném stavu.

Téměř šedesát tisíc milovníků památek zavítalo do konce srpna na zámek ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku. „Loni na prohlídkové trasy vyrazilo něco málo přes třiačtyřicet tisíc lidí,“ srovnal tamní kastelán Radek Ryšavý, který má pod správou i Nový Hrádek u Lukova. Tam byla návštěvnost o něco nižší. „Což lze přikládat omezení provozu na začátku sezony, kdy jsme opravovali starší hrad,“ osvětlil Ryšavý.

Konečné součty má Národní památkový ústav, pod který státní hrady a zámky spadají, ještě před sebou. Už nyní je však zřejmé, že loňských 5,6 milionů padne. „Nejvíc návštěvníků přicházelo od května do září, jen v červenci a srpnu to bylo loni přes 2,3 miliony návštěv,“ vyčíslil mluvčí ústavu Jan Ciesla.

Češi své památky podle průzkumů navštěvují poměrně často. „Jednou za čtvrt roku za některou z nich vyjede čtvrtina z pěti set respondentů, stejné číslo se objevuje i u jedné návštěvy za půlrok. Za tuzemskými pamětihodnostmi jezdí častěji muži, víc než jednu památku za rok navštíví sedmašedesát procent mužů,“ podotkl k výsledkům průzkumu Kamil Kunc z agentury NMS Market Research, která dávala čísla dohromady.

Důležitý aspekt, jak často a jestli vyrazit, je podle průzkumu vstupné. Do stokoruny by za vstup na zámek či hrad zaplatilo celkem devětatřicet procent lidí, do dvoustovky pak bezmála polovina, a to pěta-čtyřicet procent. „Víc než dvě stě korun zaplatí jen velmi málo Čechů,“ vyčetl z výsledků Kunc.



Kastelán z Vranova: Navzdory lešení zájem pořád roste

Vranov nad Dyjí – Obavy z poklesu návštěvnosti, způsobené opravami střech vranovského zámku, se nakonec nepotvrdily. „Ba naopak, zájem turistů o vranovskou dominantu výrazně vzrostl,“ pochvaluje si tamní kastelán Radek Ryšavý.

Proč se zájem turistů zvýšil?

Hlavní lákadlo byly jednoznačně nově upravené interiéry, které se po téměř čtyřiceti letech dočkaly výrazné proměny. Například od dubna zpřístupněné reprezentační althannské interiéry si dosud prohlédlo přes pětatřicet tisíc návštěvníků.

Pořádali jste i několik večerních prohlídek. Jaký měly ohlas?

Za čtyři prázdninové večery se do svíčkami a lampami osvětlených interiérů na noční prohlídky vypravilo 1185 odvážlivců.