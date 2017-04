Zápisy do prvních tříd? Některé školy musí odmítat děti

Jižní Morava – Většina základních škol v kraji už má za sebou zápisy do prvních tříd v novém termínu. Dlouhé fronty některé školy nahradily elektronickým objednáváním.

Ilustrační fotoFoto: Z archivu Deníku

Jihomoravští rodiče přihlašují nově své potomky do škol od začátku dubna. A někteří už mají smůlu. Padesát dětí, které přišly v sobotu k zápisu na základní škole na náměstí Republiky ve Znojmě, zasedne v první třídě do lavic jiné školy.

Ředitel Zdeněk Mikulič je musí odmítnout. „K zápisu přišla bezmála stovka dětí. Na jednu stranu mě těší, že o naši školu mají rodiče takový zájem, odmítat je ale není vůbec snadné," prohlásil ředitel.

V rozhodnutí, které rodičům dětí zašle, jim navrhne jinou základní školu ve Znojmě, která má i po zápisech volná místa. „Ředitel jsem od devadesátých let. Chodilo k nám kolem třiceti dětí, později padesát nebo šedesát. Posledních sedm let je to víc než devadesát. Nyní jsem si předsevzal, že otevřu dvě třídy po pětadvaceti žácích, protože třicetičlenné z předchozích let jsou opravdu početné," zdůvodnil.

Na rozhodnutí čeká třeba David Grossmann ze Znojma, který byl u zápisu se svým synem. „Vybrali jsme si školu na náměstí Republiky, kam sice nespadáme, ale přesvědčili nás na dni otevřených dveří. Líbí se mi, že je menší, a doufáme, že nás vezmou," řekl.

S organizací zápisu byl spokojený. „Pravidla pro přijetí dětí má škola jasně daná a zveřejněná na webu. Víme, že je o ni zájem a s větším počtem přihlášených, kteří mohou přijít před námi, jsme počítali," dodal muž.

Novinky v zápisech

• V minulých letech chodili předškoláci k zápisům v lednu, nyní je většina základních škol naplánovala na první polovinu dubna.

• Nový termín vyplývá z novely školského zákona. Ta ukládá zápisy uspořádat v období od 1. dubna do 30. dubna.

• Rodiče nyní mají přímo k zápisu přinést žádost o odklad povinné školní docházky včetně potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny.

Aby zabránily frontám u zápisů, rozdělily je některé školy do dvou dnů a rodiče se předem mohou nahlásit, kdy chtějí přijít. Tak to zorganizovali třeba v Adamově na Blanensku. „Byli jsme objednaní na konkrétní čas, takže jsme nemuseli čekat," svěřila se například Jana Uxová.

Pozdější dubnový termín podle pedagogů některým dětem pomohl. „Oproti minulým letům jsou mnohem vyzrálejší. Obávám se ale, že mohou být zahlcené pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče totiž mají dodat do konce dubna dokumentaci včetně příslušného potvrzení z poradny a od dětského lékaře," naznačila ředitelka základní školy v Lanžhotě na Břeclavsku Helena Pláteníková.

Zápisy ve všech čtyřech blanenských základních školách se konají právě dnes a má se k nim dostavit 208 dětí. Je to zhruba o deset procent méně než loni, protože do škol nyní nastupují početně slabší ročníky. Podobně je tomu i v Břeclavi, Hodoníně a Znojmě.

Podle Miloslava Hubatky, který působí jako konzultant ve školství, jsou zejména některé školy ve městech stále přeplněné. „Třída o více než dvaceti žácích je už poměrně početná a každé další dítě je opravdu poznat. Menší venkovské školy jsou ve výhodě," uvažoval Hubatka.

Dodal, že současní předškoláci mají často encyklopedické znalosti a umí ovládat moderní technické vymoženosti. Když jdou k zápisu, umí už psát i počítat a často znají i základy angličtiny. „Mnohdy jsou ale pozadu v sociální oblasti a samostatnosti. Optimální není navazování vztahů. Komunikují především v digitálním světě. Je to chyba. Využití technologií v rozumné míře ale rozvoj dítěte podporuje," uzavřel Hubatka.