Ze sklepa do sklepa: k dorovnání loňského rekordu chyběl jediný návštěvník

Velké Bílovice /VIDEO/ - Čeština, němčina, angličtina, slovenština či polština zněla v uličkách mezi sklepy ve Velkých Bílovicích. V sobotu dopoledne davy lidí s úsměvem na rtech netrpělivě přešlapovaly. Ač jsou jiné národnosti, jedno je spojilo – láska k vínu.

Milovníci vína putovali ve Velkých Bílovicích ze sklepa do sklepa. Otevřených bylo hned 53 z nich.Foto: Deník / Beránková Aneta

A tak s úderem jedenácté hodiny vyrazily. Jak jinak než ze sklepa do sklepa. "Dvanáctý ročník akce navštívilo 6251 lidí. To je o jednoho méně než v rekordním loňském roce," informoval vinař z Velkých Bílovic František Zapletal.

Základem pro doslova pravou vinnou turistiku byla kapsička na krku, v ní vyleštěná sklenička a nesměla chybět mapa. Do svých sklepů a prosluněných zahrad a dvorů lákalo totiž na padesát zdejších vinařů.

Pro naplánování trasy pomáhal průvodcovský rádce například Tomáši Langerovi, který zavítal na dvanáctý ročník akce z Olomouce. „Jsme tady s partou letos poprvé. Každoročně jsme slyšeli, že jsou tady výborná vína, tak jsme se odhodlali. Ale překvapilo nás, kolik vinařství tady je na podstatně malém prostoru. Bez té mapky bychom byli ztracení,“ usmíval se olomoucký turista a vyrazil ochutnávat první vzorky.

A že bylo co. Vinaři nabídly to nejlepší ze své úrody – tisíce vytříbených červených, bílých i růžových vín, s přívlastky i bez, vyznačující se vynikající chutí a vůní. Degustaci bylo potřeba i něčím prokládat. I na to pořadatelé mysleli.

Téměř všude byly talíře plné chlebů se sádlem a cibulí či škarkovou pomazánkou. „To je nutné promastit žaludek,“ uvedl jeden ze someliérů.

Program pokračoval i po uzavření sklepů. Na náměstí vyhrávala cimbálová muzika.