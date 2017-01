Změna provozu: na ledovou plochu vyrazí žáci i hokejisté

Mikulov – Na úpravu provozní doby ledové plochy ve sportovním areálu Základní školy Hraničářů v Mikulově se musí připravit milovníci bruslení. Už jen do pondělí platí dosavadní rozpis.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Posledních pár dnů mohou zájemci vyrazit na plochu od devíti ráno do pravého poledne a následně od jedné do šesti hodin. „Od úterý bude sloužit i žákům při školní výuce. Na své si večer přijdou také hokejoví nadšenci. Plochu se zatím daří udržovat. Optimální je, když je tak do deseti stupňů a zataženo," řekl správce Radek Sehnalík.

od úterý 3. lednaPo-Pá

8.00–14.30: pro školy

15.30–18.00: pro veřejnost

18.00–20.00: hokej

So-Ne

9.00–12.00, 14.00–18.00

18.00–20.00: hokej