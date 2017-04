Zrestaurované mozaiky brzy zpřístupní. Byly počmárané a popsané od návštěvníků

Mikulov - Jsou to čtyři roky, co se Silvie Pelant Janatová rozhodla, že na Facebooku založí diskuzní skupinu M!kulov. Dnes je jejími členy tři a půl tisíce lidí. „Takové množství jsem vůbec nečekala. Původně jsem si myslela, že to bude jen pro domorodce. Jsem ale ráda, že se přidali také lidé z Prahy nebo Olomouce. Dozví se o problémech obyvatel a mohou se pak chovat jinak, případně vyjádřit svůj názor. Pomalu se z toho stává fenomén," říká Janatová.