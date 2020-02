Jaká tři slova si vybavíte, když se řekne Břeclavsko?

Vybavím si Lednicko-valtický areál. Dále pak takzvaný SKP, Sdružený klub pracujících, což byl první skvělý sál, kde jsem nejen já začínal svou hudební kariéru. No a pochopitelně také krásný poštorenský kostel.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Nedá se říct, že bych měl jen jedno oblíbené místo, mám jich hodně. Na jižní Moravě se totiž cítím všude dobře. Velice rád, ačkoli již ne tak často jako kdysi, chodím do rockového Titanic Clubu v Břeclavi.

Kdo je Váš životní vzor?

Jako hudebník jsem samozřejmě sledoval řadu muzikantů a vždycky jsem k někomu vzhlížel, ale nenazval bych je vzory. Velice mě ale ovlivnil například James LaBrie, což je zpěvák progresivní metalové kapely Dream Theater. Obdivuji jeho absolutně dokonalý zpěv.

Jaký jste byl student?

Nebyl jsem nikdy snaživý. Nerad jsem také vyčníval z davu, ač se mi to moc nedařilo. Když jsem se ale potřeboval něco naučit a zabrat, nebyl to pro mě problém. Až na stará kolena si říkám, že kdybych se učil, mohl jsem něco dokázat. Nechci tím snad ale říct, že bych si stěžoval, to ne. Jsem spokojený. Než jsem se začal živit hudbou a jezdil jsem kamionem nebo dělal dřevorubce, přemýšlel jsem, že kdybych byl aktivnější, mohl jsem sedět někde v teple v kanceláři (smích).

Kde jste potkal svého životního partnera?

Jak to tak bývá, tak při muzice. Někde jsme s kapelou hráli… (úsměv).

Kde jinde než tady, byste chtěl žít?

Nechtěl bych žít jinde než v našem regionu, ani mě nelákají špičkové cizokrajné destinace. Nejsem z těch, kteří si pořizují honosná prázdninová sídla někde v teplých krajích. Nemám moc rád horko, takže pokud bych se někam hrnul, pak snad jedině na Island (smích). Řada lidí se mi diví, že mě pořád ještě baví týden co týden dojíždět z Prahy na Břeclavsko. V Praze mám podnájem, a kdykoli můžu, tak utíkám zpátky k nám na jih.

Máte nějaké motto, kterým se řídíte?

Mám motto, ale netvrdím, že se jím řídím na sto procent. To motto je: Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

