Opět jsem se rozhodla vyhledat radu na internetua našla jsem pár rad, které jsem ale v mé situaci vyhodnotila jako neužitečné. Usoudila jsem, že to Monty bude muset se mnou prostě vydržet, a pak jsem překlikla na nejnovější zprávy ze světa. Je dobré vědět, co se děje za dveřmi bytu a hranicemi země, i když už dávno vím, že mi novinky náladu nevylepší. A opravdu:

Péče o morče není nic jednoduchého, opravdu ne. Senoa suchá strava doplněnáo vitamíny a minerály se má podávat denně, zelenina v množství odváženém podle druhu. Řapíkatý celer se servíruje každý den, mrkev třikrát do týdne, květák maximálně jednou týdně a kousek kedlubny tak jednou za měsíc.A hlavně nezapomenout na vodu!

„Monty není moc společenský,“ řekla mi neteř, když mi předávala klec zabírající skoro půlku bývalého dětského pokoje. „Je docela dobře možné, že si zaleze do svého domkua celou dobu ho ani neuvidíš,“ dodala a podala mi několik tašek. Jednu napěchovanou senem, druhou podestýlkou, třetí suchým krmením pro morčata a čtvrtou rozmanitou zeleninou. V tu chvíli jsem pochopila, že budu potřebovat odbornou radu a obrátila jsem se na internet.

Neteř odjela na týdenní dovolenou a svěřila mi Montyho. Taková zodpovědnost! Pro upřesnění – Monty je morče, žádné dítě, nýbrž čtyřleté, zcela dospělé morče, ale to na věci mnoho nemění. O morčatech nic nevím, netuším, co jedía jak často, kdy měnit podestýlku, jakou teplotu v pokoji udržovat ani jak často větrat, aniž bych Montyho vystavila přehřátí či naopak nachlazení. A že je větrat zapotřebí, jsem zjistila velice záhy…

