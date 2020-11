Co je názor a co blbost

Každý má právo hlásat, co chce. A nejen to, má právo dožadovat se toho hlásání. Jenže ne vše, co se svobodně vyjadřuje, jsou názory. Něco jsou blbosti. Zvlášť v covidové době, kdy nám mohou zle uškodit, bychom měli blbosti umět rozeznat.

Foto: Deník